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Слава Каминская откровенно рассказала о своих пластических операциях

Слава Каминская откровенно рассказала о своих пластических операциях
15:56 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Певица сообщила, что операцию ей сделал не ее экс-супруг Эдгар Каминский, а доктор Ани Мелоян.

Украинская певица Слава Каминская из дуэта НеАнгелы решила откровенно рассказать о своих пластических операциях.

На своей странице в Instagram 35-летняя звезда раскрыла подробности своих пластических операций, признавшись, что делала липосакцию, пластику носа и груди.

Каминская также рассекретила имя пластического хирурга, у которого сделала липосакцию. 

"Вот наконец настал тот час. Информация, которую некоторые продают за деньги, но я расскажу просто так. Тема, которую, как мне кажется, не перестанут обсуждать никогда. И, по мнению „очевидцев“, она таки не совсем раскрыта. Мои пластические операции. Расскажу сама, пока вы там не придумали свою альтернативную правду. Хотя … поздно. Я ни в коем случае не пропагандирую, просто делюсь инфой. Как стало известно из достоверных источников, некоторый жир извлечь из тела при помощи спортзала (при определенном, комфортном мне весе) НЕВОЗМОЖНО! Поэтому, моими Чипом и Дейлом (и даже Гаечкой) стала липосакция, добрая фея и хирург по совместительству Ани Мелоян", — написала Каминская. 

Певица также рассказала, зачем решилась на липосакцию:

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"Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах. Вроде, затем же ее и делают. Жировые ловушки оказались немаленькими. Я прям очень удивилась, так как всегда считала себя худой. Была бы я барсуком, жир можно было бы законсервировать в банку. Но нет. Банки нет. Доктор нашла жиру более полезное применение: вернула его в меня обратно, только в то место, где его как раз не хватало. Кажется, это называется „липофилинг“. Но важно знать: это не волшебная таблетка, которая сделает тело красивым навсегда. Без ПП и тренировок эффекта хватит на пару месяцев. Поэтому, тренировки расписаны на два месяца вперед, и отговорок больше не осталось. Кроме карантина, конечно", — сообщила звезда. 

Каминская также отметила, что в прошлом делала пластику носа и увеличение груди:

"Сиськи „донашиваю старые“))) Впрочем, как и нос. Новых имплантатов не намечается) Меня все устраивает, даже более чем, вот уже 13 лет!", — призналась она.

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Знаменитости, Певица, Пластические операции, НеАнгелы, Слава Каминская.
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