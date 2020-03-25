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Звезда сериала "Ведьмак" продемонстрировал кулинарные таланты во время самоизоляции

Звезда сериала "Ведьмак" продемонстрировал кулинарные таланты во время самоизоляции
09:06 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Под карантин попал и сериал "Ведьмак" Netflix. Соответственно, актеров и съемочную группу отправили по домам.

В условиях пандемии многие студии приостановили производство своих фильмов и телешоу, а также отложили сроки выхода большинства крупных предстоящих проектов. 

Пока большинство людей в самоизоляции смотрят фильмы и играют в игры, исполнитель роли Геральта из Ривии решил печь хлеб. Недавно Генри Кавилл похвастался своими пекарскими навыками в Instagram.

Изоляционная буханка, — подписал он фотографию. Многие из подписчиков подхватили идею Генри и попросили его поделиться рецептом.

Фото: https://www.instagram.com/p/B991iuOhl0x/

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"Домашний хлеб для наших близких! Что может быть более человечным! Это трудные времена. Мы даже не можем обнять друг друга. Но мы можем уловить это чувство дома… Генри как всегда вдохновляет нас!", "Карантиновый хлебушек!", "Как же это мило, боже мой!" — пишут в комментариях пользователи.

Другая звезда "Ведьмака" Кристофер Хивью, который должен сниматься во втором сезоне сериала, тоже сидит дома. Но, к сожалению, зараженный коронавирусом. Актер прошел тест и получил положительный результат. Но Хивью не унывает и призывает людей соблюдать дистанцию и оставаться дома.

Напомним:

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Все по теме:

Знаменитости, Актер, Карантин, Генри Кавилл, Ведьмак, Самоізоляція, Чем заняться во время карантина.
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