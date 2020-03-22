Bon Jovi: участник группы заболел коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Музыкант сделал тест на коронавирус и он показал положительный результат.

Коронавирус продолжает поражать людей шоу-бизнеса. Инфицированным оказался клавишник американской рок-группы Bon Jovi Дэвид Брайан.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, распространяется в мире с невероятной скоростью. Среди больных оказываются Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом и звезды мирового шоу-бизнеса. К числу тех, кто рассказал о своей болезни, присоединился знаменитый американский клавишник и бэк-вокалист группы Bon Jovi Дэвид Брайан. Подробностями он поделился на своей странице в инстаграмие.

Результат теста на Covid-19 музыкант получил вчера, 21 марта. В заявлении, которое он опубликовал в сети, говорится о том, что Дэвид болеет уже неделю, однако с каждым днем чувствует себя все лучше.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-AnzeMBiLm/

Пожалуйста, не бойтесь! Это грипп, а не чума. Я нахожусь на карантине уже неделю. Когда буду чувствовать себя лучше, то снова пройду обследование на коронавирус, чтобы убедиться, что здоров. Помогайте друг другу и это скоро закончится, – написал Брайан.

Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 22 марта, в США было зарегистрировано 26 747 больных. Наибольшее количество зараженных в Нью-Йорке. Среди них 340 летальных случаев и 176 человек выздоровели. Штат Вашингтон на первом месте по смертности. Из-за эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах Америки с 13 марта действует режим чрезвычайной ситуации. В страну запрещен въезд иностранцев.

Напомним: