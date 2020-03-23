Актриса Ольга Куриленко победила коронавирус

Новости шоу бизнеса:Во вторую неделю болезни, по ее словам, температура снизилась, появился небольшой кашель. Из прошлых симптомов осталась усталость.

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная, в частности, по роли девушки Джеймса Бонда в фильме об агенте 007 "Квант милосердия", выздоровела от коронавируса Covid-19.

Об этом она заявила в Instagram.

"Думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо, и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов ночью и потом еще часа 3-4 в течение дня!" - говорится в посте актрисы.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-DPRf1ha-q/

По её словам, после того, как у неё сошла температура, появился кашель.

"Подняться было трудно. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. На второй неделе температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но затем он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь! " - написала Куриленко.

Как сообщается, неделю тому назад Куриленко заявила, что у неё диагностировали коронавирус Covid-19. Всё это время она находилась дома в изоляции.

Ольга Куриленко родилась и выросла в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели. Сейчас 40-летняя актриса живет за границей.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 339 710. Из них более 99 000 человек болели и выздоровели, а 14 704 умерли.

Напомним: