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Актриса Ольга Куриленко победила коронавирус

Актриса Ольга Куриленко победила коронавирус
12:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Во вторую неделю болезни, по ее словам, температура снизилась, появился небольшой кашель. Из прошлых симптомов осталась усталость.

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная, в частности, по роли девушки Джеймса Бонда в фильме об агенте 007 "Квант милосердия", выздоровела от коронавируса Covid-19.

Об этом она заявила в Instagram.

"Думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо, и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов ночью и потом еще часа 3-4 в течение дня!" - говорится в посте актрисы.

 

Фото: https://www.instagram.com/p/B-DPRf1ha-q/

По её словам, после того, как у неё сошла температура, появился кашель.

"Подняться было трудно. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. На второй неделе температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но затем он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь! " - написала Куриленко.

Жена Идриса Эльбы отказалась самоизолироваться (и теперь у нее тоже коронавирус)

Как сообщается, неделю тому назад Куриленко заявила, что у неё диагностировали коронавирус Covid-19. Всё это время она находилась дома в изоляции.

Ольга Куриленко родилась и выросла в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели. Сейчас 40-летняя актриса живет за границей.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 339 710. Из них более 99 000 человек болели и выздоровели, а 14 704 умерли.

Напомним:

  • Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавирус.

  • У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

  • Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. 46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус.

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Знаменитости, Актриса, Вирус, Ольга Куриленко, Коронавирус, Заразившиеся коронавирусом.
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