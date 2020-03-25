Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус

78-летний певец и его 65-летняя супруга Ирина были госпитализированы в больницу под Москвой с подозрением на коронавирус. Информацию об этом подтвердил Олег Дмитриев — концертный директор Лещенко.
Отмечается, что певец вместе с женой вернулся из Канады 11 марта и на протяжении 10 дней находились в самоизоляции, во время которой у пары появились симптомы ОРВИ.
По словам Дмитриева, Лещенко пытался вызвать врача на дом, однако в результате был вынужден обратиться в больницу, где им с Ириной сделали тест на COVID-19.
Фото: https://www.instagram.com/p/B8LX_3hooLM/
"В больнице взяли анализы — через три дня будет результат", — отмечается в заявлении.
Отметим, судя по снимкам в Сети Лещенко также путешествовал по Италии в феврале этого года.
Напомним:
Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно прошла тест на коронавирус, и он оказался положительным.
Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная, в частности, по роли девушки Джеймса Бонда в фильме об агенте 007 "Квант милосердия", выздоровела от коронавируса Covid-19.
Инфицированным оказался клавишник американской рок-группы Bon Jovi Дэвид Брайан.
Американский ведущий и исполнительный продюсер популярного вечернего ток-шоу Watch What Happens Live Энди Коэн объявил, что болен коронавирусом.