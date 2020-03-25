Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус

Новости шоу бизнеса:Артист не смог вызвать врача, поэтому принял решение поехать в больницу самостоятельно.

78-летний певец и его 65-летняя супруга Ирина были госпитализированы в больницу под Москвой с подозрением на коронавирус. Информацию об этом подтвердил Олег Дмитриев — концертный директор Лещенко.

Отмечается, что певец вместе с женой вернулся из Канады 11 марта и на протяжении 10 дней находились в самоизоляции, во время которой у пары появились симптомы ОРВИ.

По словам Дмитриева, Лещенко пытался вызвать врача на дом, однако в результате был вынужден обратиться в больницу, где им с Ириной сделали тест на COVID-19.

Фото: https://www.instagram.com/p/B8LX_3hooLM/

"В больнице взяли анализы — через три дня будет результат", — отмечается в заявлении.

Отметим, судя по снимкам в Сети Лещенко также путешествовал по Италии в феврале этого года.

Напомним: