Актер Крис Эванс хотел бросить карьеру актера: причина

Новости шоу бизнеса:Эванс рассказал, что путь к тому месту в мире кино, которое он занимает сейчас, был совсем непростым.

Фанатам зачастую кажется, что жизнь их кумиров складывается как по нотам, но это далеко не так. Тяжелые раздумья не обошли стороной и Криса Эванса, который в недавнем интервью подкасту Awards Chatter признался, что в какой-то момент неудачи настолько подкосили его, что он даже думал попрощаться с актерской карьерой.

По словам актера, долгое время большинство людей считали его фильмы плохими, и был даже период, когда он совершенно перестал верить в себя.

Несмотря на то что многие фильмы с участием Эванса получали широкую огласку, некоторые его работы незаслуженно оказались в тени, хоть и получили одобрение критиков. Речь идет, например, о таких жемчужинах, как "Пекло" (2007) и "Прокол" (2010). Съемки второй ленты запомнились Крису не только отличной командой, но и первыми в его жизни приступами панической атаки.

У меня впервые начались маленькие панические атаки на съемочной площадке. Я действительно начал думать, правильным ли делом я занимаюсь, я не был уверен, что достаточно здоров, — поделился воспоминаниями Эванс.

К счастью, вскоре после этого Крис получил роль Капитана Америки и его карьера взлетела вверх, не оставив места сомнениям в собственных силах. И хоть сейчас актер уже попрощался с Marvel, впереди у него наверняка немало замечательных ролей.