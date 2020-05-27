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Андреа Бочелли переболел коронавирусом и стал донором плазмы
Андреа Бочелли переболел коронавирусом и стал донором плазмы

Андреа Бочелли переболел коронавирусом и стал донором плазмы

Андреа Бочелли переболел коронавирусом и стал донором плазмы
14:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Из уважения к больным, имевшим осложнения, он решил не акцентировать внимание итальянцев на себе.

Всемирно известный тенор Андреа Бочелли еще в марте перенес легкую форму коронавируса, но решил рассказать об этом сейчас, учитывая сложную ситуацию в Италии, которая была еще месяц назад. 

61-летний Андреа Бочелли на своей странице в фейсбук рассказал, что болезнь протекала у него в легкой форме.

Из уважения к тем, у кого заражение коронавирусом проходит в более тяжелой форме, я решил не делиться этими новостями. И, конечно, я не хотел беспокоить своих фанатов и хотел защитить приватность моей семьи, – поделился певец.

Мужчина добавил, что полностью выздоровел в конце марта и решил внести свой вклад в борьбу с COVID-19 – он сдал собственную плазму для исследований. 

 
 
 
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#AndreaBocelli tuvo #coronavirus y donó su plasma para la investigación. El tenor italiano acudió al hospital Cisanello de Pisa, ambos protegidos con mascarillas, para hace la donación. El artista dijo que padeció síntomas leves, al igual que su esposa y dos de sus hijos. Precisó que se hizo la prueba el pasado 10 de marzo y dieron un resultado positivo, pero fue prácticamente asintomático, solo con fiebre leve. El hospital agradeció #Bocelli la donación y explicó que el plasma servirá para el estudio 'Tsunami'. Se trata de un experimento que valorará la eficacia del plasma de pacientes que han tenido #covid19 en el tratamiento contra el mismo. Fotos: EFE/EPA/Gabriele Masiero. #PrimerImpacto.

Публикация от Primer Impacto (@primerimpacto)

Получив возможность сдать кровь, чтобы помочь найти лекарство от COVID, я сразу сказал "да". Скромный, но фундаментальный жест, с помощью которого я хочу сыграть свою маленькую роль", – пояснил тенор.

Согласно информации агентства ANSA, коронавирус у Андреа Бочелли диагностировали 10 марта. Кроме него заболели также его жена и двое детей. Болезнь у певца сопровождалась лишь повышением температуры, но в остальном протекала бессимптомно.

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Стоит добавить, что 12 апреля Андреа Бочелли поразил мир и Италию своим концертом в Милане в Миланском соборе Duomo di Milano – без зрителей, но в сопровождении органа. Концерт символично состоялся в католическую Пасху, когда все прихожане вынуждены были сидеть дома из-за карантинных ограничений. Концерт Андреа Бочелли транслировали вживую, а закрытый из-за пандемии COVID-19 Миланский собор певцу предоставили для выступления лишь в виде исключения.

Напомним, что Италия в марте-апреле 2020 года стала эпицентром борьбы с коронавирусом в мире. Долгое время она занимала первые строчки по количеству зафиксированных больных COVID-19, а также летальных случаев. По состоянию на 27 мая она занимает шестое место в мире по количеству диагностированных больных – 230 тысяч человек.

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Знаменитости, Вирус, Донор, Андреа Бочелли, Коронавирус, Донор плазмы.
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