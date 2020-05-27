Андреа Бочелли переболел коронавирусом и стал донором плазмы

Новости шоу бизнеса:Из уважения к больным, имевшим осложнения, он решил не акцентировать внимание итальянцев на себе.

Всемирно известный тенор Андреа Бочелли еще в марте перенес легкую форму коронавируса, но решил рассказать об этом сейчас, учитывая сложную ситуацию в Италии, которая была еще месяц назад.

61-летний Андреа Бочелли на своей странице в фейсбук рассказал, что болезнь протекала у него в легкой форме.

Из уважения к тем, у кого заражение коронавирусом проходит в более тяжелой форме, я решил не делиться этими новостями. И, конечно, я не хотел беспокоить своих фанатов и хотел защитить приватность моей семьи, – поделился певец.

Мужчина добавил, что полностью выздоровел в конце марта и решил внести свой вклад в борьбу с COVID-19 – он сдал собственную плазму для исследований.

Получив возможность сдать кровь, чтобы помочь найти лекарство от COVID, я сразу сказал "да". Скромный, но фундаментальный жест, с помощью которого я хочу сыграть свою маленькую роль", – пояснил тенор.

Согласно информации агентства ANSA, коронавирус у Андреа Бочелли диагностировали 10 марта. Кроме него заболели также его жена и двое детей. Болезнь у певца сопровождалась лишь повышением температуры, но в остальном протекала бессимптомно.

Стоит добавить, что 12 апреля Андреа Бочелли поразил мир и Италию своим концертом в Милане в Миланском соборе Duomo di Milano – без зрителей, но в сопровождении органа. Концерт символично состоялся в католическую Пасху, когда все прихожане вынуждены были сидеть дома из-за карантинных ограничений. Концерт Андреа Бочелли транслировали вживую, а закрытый из-за пандемии COVID-19 Миланский собор певцу предоставили для выступления лишь в виде исключения.

Напомним, что Италия в марте-апреле 2020 года стала эпицентром борьбы с коронавирусом в мире. Долгое время она занимала первые строчки по количеству зафиксированных больных COVID-19, а также летальных случаев. По состоянию на 27 мая она занимает шестое место в мире по количеству диагностированных больных – 230 тысяч человек.