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Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн

Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
11:06 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса:В возрасте 73 лет после продолжительной тяжелой болезни умер украинский поэт и переводчик.

Во вторник вечером, 26 мая, умер украинский поэт и переводчик, лауреат премии имени Василия Стуса Моисей Фишбейн.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером после тяжелой болезни скончался выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн. Об этом мне только что сообщила его жена Елена", - отметил Сидоржевский.  

Он также привел цитату из творчества писателя, которая свидетельствует о его гражданской позиции: "Украинский поэт не должен относиться положительно или отрицательно к украинскому народу, более того - я украинский националист, каким должен быть каждый поэт".

Также Фишбейн говорил: "Если бы я жил в то время и был даже не молодым человеком, я бы все равно ушел в Украинскую повстанческую армию. УПА была единственной армией, воевавшей за независимость Украины. В какую армию еще я, украинский поэт, мог уйти!" 

Нардеп Святослав Вакаркук назвал Фишбейна "глубоким человеком", который много сделал для Украины и украинской культуры.

"Его переводы Райнера Марии Рильке я считаю одним из лучших примеров перевода на украинский язык. Вечная память", - написал Вакарчук.

Моисей Фишбейн родился 1 декабря 1946 года в Черновцах - украинский поэт и переводчик еврейского происхождения, лауреат премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины.

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Рыцарь ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

Член Украинского Центра Международного ПЕН-клуба и Национального Союза писателей Украины.

В 1979 году Фишбейн вследствие отказа от сотрудничества с КГБ был вынужден эмигрировать в Израиль.

В 1984 году в Нью-Йорке вышла книга поэта "Сборник без названия". Книга состояла из трех разделов: 28 собственных стихов, подборка стихов для детей и объемный раздел переводов с французского, немецкого, иврита, идиш, русского и других языков.

В 2003 году Моисей Фишбейн вернулся в Украину.

В 2019 году он заболел, и Украинский Центр ПЕН-Клуба собирал средства на его лечение - для операции за границей и последующей реабилитации.

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