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Конец отношений: Коул Спроус и Лили Рейнхарт расстались

Конец отношений: Коул Спроус и Лили Рейнхарт расстались
11:30 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пара, которая начала встречаться в 2017 году, не комментирует слухи о расставании.

Звезды нашумевшего сериала Ривердэйл, актеры Коул Спроус и Лили Рейнхарт расстались.

Однако по данным авторитетного американского журнала People, 27-летний Спроус и 23-летняя Рейнхарт решили разорвать свои отношения еще до начала карантина.

Издание отмечает, что пара рассталась еще в апреле, о чем свидетельствует публикация актера о том, как сложно строить отношения на виду у всего мира. Тогда в прессе также появились слухи об измене Спроуса, который якобы закрутил роман с моделью Кайей Гербер. 

 
 
 
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#Riverdale couple Cole Sprouse & Lili Reinhart have called it quits after 3 years together. All the details are at the link in our bio. (: Instagram)

Публикация от E! News (@enews)

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"Я терплю много слухов и клеветы от людей в Сети, которые называют себя моими фанами. Они решили, что вправе лезть в мою личную жизнь, и именно поэтому, я никогда не потакаю им. Но нападки на моих друзей, необоснованные обвинения, утечка моего адреса и угрозы убийством —это безумие и фанатизм.

Мне кажется, что человечество перестало существовать. Когда я впервые вступил в публичные отношения, последствия были вполне предсказуемыми. Очевидно, что моя сдержанность в сторону их обвинений позволила им навязать свою собственную повестку дня моим привычкам и образу жизни", — написал актер в Instagram.

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Отношения, Знаменитости, Расставания, Коул Спроус, Лили Рейнхарт.
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