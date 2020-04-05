Объявлены новые даты кинопремьер "Мулан" и "Черной вдовы"

Новости культуры:"Мулан" выйдет на экраны 24 июля.

Студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен из-за коронавируса. Так, премьеру "Мулан" теперь запланировали на июль, "Черной вдовы" - на ноябрь, а "Круиз по джунглям" отложен на год, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что студия приняла решение выпустить фильм "Артемис Фаул" непосредственно в сервисе Disney+, без выхода в кинотеатрах. Вместе с тем, для большинства своих фильмов Disney избрала традиционный путь релиза.

Новые даты выхода фильмов Disney:

"Мулан" - 24 июля

"Черная вдова" - 6 ноября

" Вечные " - 12 февраля 2021

" Круиз по джунглям " - 30 июля 2021

" Доктор Стрэндж 2 " - 5 ноября 2021

" Тор: Любовь и гром " - 18 февраля 2022

" Черная пантера 2 " - 6 мая 2022

"Капитан Марвел 2" - 8 июля 2022

Disney оценивает убытки от вспышки коронавируса в Китае в 175 миллионов долларов. В такую сумму компании обошлось закрытие парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге.

Напомним, экс-глава Disney Боб Айгер, контракт которого заканчивается 31 декабря 2021 года, отказался от зарплаты на период пандемии коронавируса.