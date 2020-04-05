Объявлены новые даты кинопремьер "Мулан" и "Черной вдовы"

Студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен из-за коронавируса. Так, премьеру "Мулан" теперь запланировали на июль, "Черной вдовы" - на ноябрь, а "Круиз по джунглям" отложен на год, сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что студия приняла решение выпустить фильм "Артемис Фаул" непосредственно в сервисе Disney+, без выхода в кинотеатрах. Вместе с тем, для большинства своих фильмов Disney избрала традиционный путь релиза.
Новые даты выхода фильмов Disney:
"Мулан" - 24 июля
"Черная вдова" - 6 ноября
"Вечные" - 12 февраля 2021
"Круиз по джунглям" - 30 июля 2021
"Доктор Стрэндж 2" - 5 ноября 2021
"Тор: Любовь и гром" - 18 февраля 2022
"Черная пантера 2" - 6 мая 2022
"Капитан Марвел 2" - 8 июля 2022
Disney оценивает убытки от вспышки коронавируса в Китае в 175 миллионов долларов. В такую сумму компании обошлось закрытие парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге.
Напомним, экс-глава Disney Боб Айгер, контракт которого заканчивается 31 декабря 2021 года, отказался от зарплаты на период пандемии коронавируса.