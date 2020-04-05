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Объявлены новые даты кинопремьер "Мулан" и "Черной вдовы"

Объявлены новые даты кинопремьер "Мулан" и "Черной вдовы"
08:38 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости культуры:"Мулан" выйдет на экраны 24 июля.

Студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен из-за коронавируса. Так, премьеру "Мулан" теперь запланировали на июль, "Черной вдовы" - на ноябрь, а "Круиз по джунглям" отложен на год, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что студия приняла решение выпустить фильм "Артемис Фаул" непосредственно в сервисе Disney+, без выхода в кинотеатрах. Вместе с тем, для большинства своих фильмов Disney избрала традиционный путь релиза.

Новые даты выхода фильмов Disney:

  • "Мулан" - 24 июля

  • "Черная вдова" - 6 ноября

  • "Вечные" - 12 февраля 2021

  • "Круиз по джунглям" - 30 июля 2021

  • "Доктор Стрэндж 2" - 5 ноября 2021

  • "Тор: Любовь и гром" - 18 февраля 2022

  • "Черная пантера 2" - 6 мая 2022

  • "Капитан Марвел 2" - 8 июля 2022

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Disney оценивает убытки от вспышки коронавируса в Китае в 175 миллионов долларов. В такую сумму компании обошлось закрытие парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге.

Напомним, экс-глава Disney Боб Айгер, контракт которого заканчивается 31 декабря 2021 года, отказался от зарплаты на период пандемии коронавируса.

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Все по теме:

Дисней, Премьера, Дата, Черная вдова, Мулан, Круиз по джунглям, Артемис Фаул, Вечные, Тор: Любовь и гром, Доктор Стрэндж 2, Капитан Марвел 2, Черная пантера 2.
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