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Во благо компании: Боб Айгер отказался от зарплаты

Во благо компании: Боб Айгер отказался от зарплаты
19:59 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Экс-глава Disney Боб Айгер, контракт которого заканчивается 31 декабря 2021 года, отказался от зарплаты на период пандемии коронавируса.

Эту жертву Айгер решил принести во благо компании, которая из-за вспышки Covid-19 понесла крупные убытки и не может платить своим сотрудникам те же деньги, что раньше.

Отмечается, что с 5 апреля зарплата также будет сокращена для руководящего состава компании, включая нового генерального директора Боба Чапека, которому будут платить на 50% меньше.

Айгер считается одним из самых влиятельных и высокооплачиваемых деятелей индустрии. В последний финансовый год его доход составил 47,5 млн долларов.

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Напомним, новым генеральным директором корпорации Walt Disney стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек. Чапек заменит Айгера, который был шестым по счету президентом Disney и занимал эту должность с 2005 года. Айгер будет председателем Disney до конца контракта, который заканчивается 31 декабря 2021 года, и продолжит заниматься креативным направлением компании.

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Дисней, Карантин, Пандемия, Боб Айгер, Коронавирус.
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