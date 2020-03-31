Во благо компании: Боб Айгер отказался от зарплаты

Новости шоу бизнеса:Экс-глава Disney Боб Айгер, контракт которого заканчивается 31 декабря 2021 года, отказался от зарплаты на период пандемии коронавируса.

Эту жертву Айгер решил принести во благо компании, которая из-за вспышки Covid-19 понесла крупные убытки и не может платить своим сотрудникам те же деньги, что раньше.

Отмечается, что с 5 апреля зарплата также будет сокращена для руководящего состава компании, включая нового генерального директора Боба Чапека, которому будут платить на 50% меньше.

Айгер считается одним из самых влиятельных и высокооплачиваемых деятелей индустрии. В последний финансовый год его доход составил 47,5 млн долларов.

Напомним, новым генеральным директором корпорации Walt Disney стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек. Чапек заменит Айгера, который был шестым по счету президентом Disney и занимал эту должность с 2005 года. Айгер будет председателем Disney до конца контракта, который заканчивается 31 декабря 2021 года, и продолжит заниматься креативным направлением компании.