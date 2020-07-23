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И опять из-за пандемии: начало съемок "Черного Адама" отложили на следующий год

И опять из-за пандемии: начало съемок "Черного Адама" отложили на следующий год
Обновлено 01:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Кинокомпания NewLine отказалась от планов начать съемки фильма "Черный Адам", основанного на комиксах студии DC, в 2020 году. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Теперь же, по информации издания, старт съемок может состояться, в лучшем случае, в средине 2021 года, таким образом, его сдвинули на год.  

В связи с этим придется пересмотреть и анонсированный прокатный график картины. Студия Warner Bros. изначально готовила релиз на 22 декабря 2021 года, но теперь очевидно, что NewLine не сможет закончить работу над фильмом в установленные сроки. 

Как известно, работы по съемкам должны были стартовать весной этого года, но, как и в случае со многими другими фильмами, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы студии. 

После этого исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон озвучил информацию, что съемки начнутся в конце лета 2020 года. 

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Он признавал, что хоть этому проекту уже более 10 лет, он все еще с большим воодушевлением относится к нему. 

"Мы начали обсуждать фильм еще в 2008 году, так что это потребовало терпения от всех нас как партнеров, ну, и я стал совсем другим человеком и актером, чем был 10 лет назад", - говорил Джонсон. 

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Телеграф
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