СМИ: "Довод" Кристофера Нолана все же попадет в мировой прокат в 2020 году

Масштабный фантастический триллер "Довод" планируют запустить в прокат в конце лета. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание The Washington Post.

Изначально фильм Кристофера Нолана готовился к релизу 17 июля, однако, из-за пандемии коронавируса, студия Warner Bros. отложила дату старта проката до 30 июля, затем до 12 августа, а потом и вовсе отложила премьеру на "неопределенный срок".

При этом студия отмечает, что ситуация с COVID-19 не позволит запустить фильм в прокат во всех странах мира в одно и то же время.

Теперь же источники газеты назвали новую дату релиза. Согласно их информации, в мировой прокат лента выйдет 26 августа.

Зрители из США будут иметь возможность увидеть "Довод" на неделю позже. Там картина пойдет в прокат на выходных перед Днем труда (7 сентября).

Тем не менее, согласно информации издания, WB не исключает релиза "Довода" в Штатах еще позже. Например, в День благодарения (26 ноября), а то и вовсе на Рождество (25 декабря).

Студия проводит расчеты того, сколько кинотеатров будут иметь возможность открыться в США в 2021 году и хватит ли этого для старта проката.

Отметим, что сама Warner Bros. эту информацию пока не комментировала.