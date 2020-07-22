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СМИ: "Довод" Кристофера Нолана все же попадет в мировой прокат в 2020 году
СМИ: "Довод" Кристофера Нолана все же попадет в мировой прокат в 2020 году

СМИ: "Довод" Кристофера Нолана все же попадет в мировой прокат в 2020 году

СМИ: "Довод" Кристофера Нолана все же попадет в мировой прокат в 2020 году
Обновлено 03:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Масштабный фантастический триллер "Довод" планируют запустить в прокат в конце лета. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание The Washington Post.

Изначально фильм Кристофера Нолана готовился к релизу 17 июля, однако, из-за пандемии коронавируса, студия Warner Bros. отложила дату старта проката до 30 июля, затем до 12 августа, а потом и вовсе отложила премьеру на "неопределенный срок".

При этом студия отмечает, что ситуация с COVID-19 не позволит запустить фильм в прокат во всех странах мира в одно и то же время.  

Теперь же источники газеты назвали новую дату релиза. Согласно их информации, в мировой прокат лента выйдет 26 августа.

Зрители из США будут иметь возможность увидеть "Довод" на неделю позже. Там картина пойдет в прокат на выходных перед Днем труда (7 сентября). 

Тем не менее, согласно информации издания, WB не исключает релиза "Довода" в Штатах еще позже. Например, в День благодарения (26 ноября), а то и вовсе на Рождество (25 декабря).  

Будет "нетрадиционный релиз": "Довод" Кристофера Нолана сняли с проката

Студия проводит расчеты того, сколько кинотеатров будут иметь возможность открыться в США в 2021 году и хватит ли этого для старта проката.  

Отметим, что сама Warner Bros. эту информацию пока не комментировала. 

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Все по теме:

Фильмы, Кристофер Нолан, Довод.

Автор:

Телеграф
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