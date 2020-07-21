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Будет "нетрадиционный релиз": "Довод" Кристофера Нолана сняли с проката

Будет "нетрадиционный релиз": "Довод" Кристофера Нолана сняли с проката
Обновлено 02:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Фантастический триллер "Довод" Кристофера Нолана снят с проката. Об этом утверждается в пресс-релизе кинокомпании Warner Bros.

Компания пока не анонсировала новую дату выхода, но заинтриговала информацией о подготовке ленты к "нетрадиционному театральному выпуску", который не будет соответствовать традиционной схеме.  

"Мы скоро озвучим новую дату релиза "Довода" в 2020 году. Это уникальный и очень оригинальный фильм Кристофера Нолана, мы более не рассматриваем его релиз, как традиционный и глобальный. В наших будущих маркетинговых и дистрибьюторских планах это будет отображено", - говорит Тоби Эммерих, глава WB. 

Как передает издание Variety со ссылкой на источники в компании, студия намерена гибко подойти к релизу "Довода", что в свою очередь может значить, что фильм каким-то образом выйдет в международный прокат ранее релиза в Соединенных Штатах. Это вытекает из того, что многие страны мира начали возобновлять работу кинотеатров, а картины Нолана традиционно имеют хорошие результаты в прокате за пределами США. 

Изначально фильм планировали выпустить в средине июля этого года, однако пандемия COVID-19 наложила ограничения на работу кинотеатров по всему миру, после чего релизы многих фильмов были отложены до стабилизации ситуации. 

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Главную роль в картине сыграет Джон Дэвид Вашингтон. Также в фильме появятся Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана. 

Фильм расскажет о шпионских играх на мировой арене, но подробностей сюжета авторы не раскрывают. По словам Кристофера Нолана, в ленте будет множество крупномасштабных постановок, сцены фильма снимались в семи странах мира. Режиссер называет картину "самой амбициозной". Так, во время съемок разбили настоящий Boeing.

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Фильмы, Warner Bros., Довод.

Автор:

Телеграф
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