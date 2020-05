"Довод": Нолан на съемках разбил Boeing 747

Во время съемок фантастического фильма "Довод" режиссер Кристофер Нолан при создании одной из сцен разбил настоящий самолет Boeing 747. Деталями этого мероприятия он поделился в одном из последних интервью, фрагменты которого приводит Geek Tyrant.

"Я планировал сделать это, используя миниатюры, специальный монтаж, а также комбинацию визуальных эффектов и прочих хитростей. Однако во время поисков локаций в Викторвилле, штат Калифорния, команда обнаружила огромное количество старых самолетов. Мы начали подсчитывать возможные расходы. Стало очевидно, что на самом деле было бы более эффективно купить настоящий полноразменый самолет и просто снять эту сцену с помощью кинокамер, а не строить миниатюры или использовать CGI", - сказал он.

По словам Нолана, это была "импульсивная покупка".

"Но мы вроде как сделали это, и оказалось, что сработало все очень хорошо", - добавил режиссер.

