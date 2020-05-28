Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Малюська: Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия
Малюська: Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия
Прекращение огня в обмен на снятие санкций: Россия шантажирует ООН
Прекращение огня в обмен на снятие санкций: Россия шантажирует ООН
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Запуск Crew Dragon отменили: следующую попытку предпримут 30 мая
Запуск Crew Dragon отменили: следующую попытку предпримут 30 мая

"Довод": Нолан на съемках разбил Boeing 747

"Довод": Нолан на съемках разбил Boeing 747
01:17 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Кристофер Нолан разбил настоящий Boeing 747 на съемках "Довода".

Во время съемок фантастического фильма "Довод" режиссер Кристофер Нолан при создании одной из сцен разбил настоящий самолет Boeing 747. Деталями этого мероприятия он поделился в одном из последних интервью, фрагменты которого приводит Geek Tyrant.

"Я планировал сделать это, используя миниатюры, специальный монтаж, а также комбинацию визуальных эффектов и прочих хитростей. Однако во время поисков локаций в Викторвилле, штат Калифорния, команда обнаружила огромное количество старых самолетов. Мы начали подсчитывать возможные расходы. Стало очевидно, что на самом деле было бы более эффективно купить настоящий полноразменый самолет и просто снять эту сцену с помощью кинокамер, а не строить миниатюры или использовать CGI", - сказал он.

По словам Нолана, это была "импульсивная покупка".

"Но мы вроде как сделали это, и оказалось, что сработало все очень хорошо", - добавил режиссер.

Глава HBO Max о "Версии Снайдера": Ее вообще не существует

Фильм "Довод", вероятно, станет одним из первых крупнобюджетных блокбастеров, которые будут выпущены летом 2020 года. Студия Warner Bros. намеревается представить его зрителям в середине июля. Ранее стало известно, что для того, чтобы релиз состоялся, должны быть открыты до 80 процентов кинотеатров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кристофер Нолан, Boeing 747, Довод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минздрав планирует создать в Украине стратегию по редким заболеваниям
02 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
03 Запуск корабля SpaceX Crew Dragon: онлайн-трансляция (Видео)
04 Разговор с Байденом: Порошенко вызывают в ГБР
05 СМИ: Принц Гарри обратился к отцу из-за финансовых проблем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине поменяли правила прописки
В Украине поменяли правила прописки
Кризис нелегалов: власти Греции хотят расширить забор на границе с Турцией
Греция хочет расширить забор на границе с Турцией
ГБР: Порошенко вызывают на допрос по двум делам
ГБР: Порошенко вызывают на допрос по двум делам
Педикюр 2020: беспроигрышные варианты красного нейл-арта (Фото)
Педикюр 2020: беспроигрышные варианты красного нейл-арта (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь