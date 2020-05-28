"Довод": Нолан на съемках разбил Boeing 747

Новости культуры:Кристофер Нолан разбил настоящий Boeing 747 на съемках "Довода".

Во время съемок фантастического фильма "Довод" режиссер Кристофер Нолан при создании одной из сцен разбил настоящий самолет Boeing 747. Деталями этого мероприятия он поделился в одном из последних интервью, фрагменты которого приводит Geek Tyrant.

"Я планировал сделать это, используя миниатюры, специальный монтаж, а также комбинацию визуальных эффектов и прочих хитростей. Однако во время поисков локаций в Викторвилле, штат Калифорния, команда обнаружила огромное количество старых самолетов. Мы начали подсчитывать возможные расходы. Стало очевидно, что на самом деле было бы более эффективно купить настоящий полноразменый самолет и просто снять эту сцену с помощью кинокамер, а не строить миниатюры или использовать CGI", - сказал он.

По словам Нолана, это была "импульсивная покупка".

"Но мы вроде как сделали это, и оказалось, что сработало все очень хорошо", - добавил режиссер.

In #TENET, Christopher Nolan crashed a real Boeing 747 because after running the numbers, it was 'more efficient' than building miniatures or using CGI ✈️ (via @totalfilm) pic.twitter.com/xY16lFvr1x — Culture Crave (@CultureCrave) May 26, 2020

Фильм "Довод", вероятно, станет одним из первых крупнобюджетных блокбастеров, которые будут выпущены летом 2020 года. Студия Warner Bros. намеревается представить его зрителям в середине июля. Ранее стало известно, что для того, чтобы релиз состоялся, должны быть открыты до 80 процентов кинотеатров.