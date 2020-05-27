Глава HBO Max о "Версии Снайдера": Ее вообще не существует

Новости культуры:Глава HBO Max подтвердил отсутствие "Версии Снайдера"

Стоимость создания так называемой "Версии Снайдера" фильма "Лига справедливости" может оказаться значительно больше, чем предполагалось ранее.

Как утверждает издание Comic Book со ссылкой на главу HBO Max Боба Гринблата, по последним оценкам она может превысить 30 миллионов долларов.

"Конечно, все это не так просто, нельзя пойти в какое-то хранилище, и там есть некая версия Снайдера, которую можно использовать. Ее вообще не существует. Заку на самом деле только предстоит создать ее, а это сложный процесс, включающий новые спецэффекты, радикальное переосмысление концепции фильма, это сложно и дико дорого. Скажу лишь, что хотел бы, чтобы это было всего лишь 30 миллионов, и этим ограничилось. Это огромное предприятие и очень сложное", - прокомментировал он.

О создании так называемой "Версии Снайдера", за которую в течение многих лет боролись фанаты экранизации комиксов DC было объявлено в мае 2020 года. В чем будут заключаться ее отличия от варианта, который демонстрировался в кинотеатрах, неизвестно. Никаких дополнительных съемок не планировалось, предполагалось, что часть актеров будет задействована для озвучивания новых диалогов.