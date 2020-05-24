Заку Снайдеру не разрешили доснять дополнительные сцены "Лиги справедливости"

Новости культуры:Режиссерская версия Зака Снайдера выйдет на новой стриминговой платформе HBO Max в 2021 году.

Исполнители главных ролей в фильме "Лига справедливости" не будут участвовать в съемках каких-либо дополнительных эпизодов для так называемой "Версии Снайдера". Об этом со ссылкой на свои источники сообщил глава издания The Warp Умберто Гонсалес.

Утверждается, что режиссер пытался получить разрешение на поведение дополнительных съемок, но получил категорический отказ. "Это пока нигде не прозвучало: Снайдер действительно хотел снимать и создать новые эпизоды, но HBO Max решительно воспротивился этому. Они сказали: "Мы даем денег на пост-продакшн, на спецэффекты, на звуковое сопровождение, но никаких дополнительных съемок", - прокомментировал он.

По словам Гонсалеса, все это было сделано исключительно, чтобы "поставить точку в этой истории". "Может, не всей истории, так как он планировал три-пять фильмов. Но вселенная в том виде, в котором он ее себе представлял, завершится "Версией Снайдера". Никаких спин-оффов, никаких больше фильмов с Беном Аффлеком в роли Бэтмена", - добавил он.

Напомним, что стоимость создания "Версии Снайдера" оценивается примерно в 30 миллионов долларов. Зрители смогут оценить полученный результат не ранее 2021 года. Точная дата релиза пока не называлась.