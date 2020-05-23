Режиссер хоррора "Оно" готовит фильм о супергероях

Новости культуры:Режиссер Дэвид Роберт Митчелл готовится к съемкам фильма под названием "Герои и злодеи" (Heroes & Villains).

Режиссер Дэвид Роберт Митчелл, известный по триллеру "Оно" 2014 года, готовит новый проект для студии MGM.

Как сообщает Variety, постановщик снимет супергеройскую ленту "Герои и злодеи" (Heroes & Villains) по оригинальному сценарию, который он напишет с Крисом Бендером и Джейком Уайнером. Ранее Митчелл работал с ними над фильмом "Под Сильвер-Лэйк".

Сюжета картины пока что не раскрывают, но известно, что Митчелл предложит зрителям свежий взгляд на супергеройскую тематику. В ближайшее время стартует подбор актеров на главные роли.

О дате выхода не сообщается.