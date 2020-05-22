Вместо Николаса Холта: продюсеры нашли нового злодея для "Миссии невыполнимой 7"

Новости культуры:В проекте фильма "Миссия невыполнима 7" Николаса Холта заменит Эсай Моралес.

Эсай Моралес ("Озарк") заменит Николаса Холта в роли злодея в новом фильме "Миссия невыполнима 7".

Как сообщает deadline, Холт не сможет участвовать в съемках из-за конфликта в расписании, возникшего после того, как производство было приостановлено из-за коронавируса.

Актер также имеет обязательства перед создателями второго сезона сериала "Великая" потокового сервиса Hulu.

Эсай Моралес

Напомним, режиссером седьмой и восьмой части франшизы "Миссия невыполнима" выступит Кристофер Маккуорри. Вместе с Томом Крузом, который вернется к роли агента Итана Ханта, в картине будут сниматься Хейли Этвелл и Пом Клементьефф.

Ранее киностудия Paramount перенесла дату выхода боевика "Миссия невыполнима 7" - с 23 июля 2021 года на 19 ноября 2021 года.