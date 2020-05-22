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Вместо Николаса Холта: продюсеры нашли нового злодея для "Миссии невыполнимой 7"

Вместо Николаса Холта: продюсеры нашли нового злодея для "Миссии невыполнимой 7"
19:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:В проекте фильма "Миссия невыполнима 7" Николаса Холта заменит Эсай Моралес.

Эсай Моралес ("Озарк") заменит Николаса Холта в роли злодея в новом фильме "Миссия невыполнима 7".

Как сообщает deadline, Холт не сможет участвовать в съемках из-за конфликта в расписании, возникшего после того, как производство было приостановлено из-за коронавируса.

Актер также имеет обязательства перед создателями второго сезона сериала "Великая" потокового сервиса Hulu.

Эсай Моралес

Сюжет фильма "Миссия невыполнима 7" может измениться из-за коронавируса

Напомним, режиссером седьмой и восьмой части франшизы "Миссия невыполнима" выступит Кристофер Маккуорри. Вместе с Томом Крузом, который вернется к роли агента Итана Ханта, в картине будут сниматься Хейли Этвелл и Пом Клементьефф.

Ранее киностудия Paramount перенесла дату выхода боевика "Миссия невыполнима 7" - с 23 июля 2021 года на 19 ноября 2021 года.

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Все по теме:

Paramount, Миссия невыполнима, Великая, Кристофер Маккуорри, Миссия невыполнима 7, Эсай Моралес.
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