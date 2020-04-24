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С Эль Фаннинг и Николасом Холтом: вышел первый трейлер сериала "Великая" (Видео)

С Эль Фаннинг и Николасом Холтом: вышел первый трейлер сериала "Великая" (Видео)
17:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Официальный трейлер сатирического сериала "Великая" опубликован на YouTube-канале Hulu 23 апреля 2020 года.

Режиссерами сатирической ленты выступили Гита Пател и Мэтт Шекман. Их работы хорошо известны зрителям, ведь именно этот голливудский тандем причастен к созданию "Ведьмака", "Доктора Хауса", а также "Фарго".

В основе сюжета сериала - история юной дочери немецкого князя Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, которая выходит замуж за российского императора Петра III. Девушка переезжает в Российскую империю и меняет свою веру. Быстро Екатерина II разочаровывается в своем муже, ведь нелепый император принимает неудачные политические решения.

Сериал хоть и имеет исторические факты, однако создан в форме сатирических зарисовок. Здесь зрители смогут увидеть бурную молодость Екатерины II в браке с Петром III и свержение императора с престола.

Известно, что съемки завершились до пандемии коронавируса. Об этом рассказала в сети Эль Фаннинг, которая не сдерживала восторга от предстоящей премьеры.

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"Всего месяц назад закончилась работа над сериалом, и вот уже премьера трейлера! Играть Екатерину II было для меня честью. Я многому научилась от этой молодой женщины, которая медленно идет к власти в патриархальном мире. Пришло время править Россией по-другому!" - поделилась она.

Главные роли в сериале "Великая" получили Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд. Их невероятную актерскую игру можно будет увидеть уже с 15 мая. Именно на эту дату запланирована премьера сериала.

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Сериал, Трейлер, Николас Холт, Великая, Hulu, Эль Фаннинг, Екатерина II.
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