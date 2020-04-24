"Ад": режиссер фильмов "Телекинез" и "Поезд в Пусан" работает над сериалом для Netflix

Новости культуры:Режиссёр "Поезда в Пусан" экранизирует свой веб-комикс "Ад" для Netflix.

Корейский режиссёр Ён Сан Хо, который поставил "Телекинез" и зомби-хоррор "Поезд в Пусан", работает над экранизацией "Ада" вместе с иллюстратором оригигинального веб-комикса Чхве Гю Соком, также известным по веб-комиксу Songgot ("Шило").

"Ад" (в оригинале Hell, рабочее название экранизации — Hellbound) рассказывает о загадочных существах, которые внезапно появляются на Земле и начинают затягивать людей в ад. После этого общество погружается в хаос, а влияние набирает новая религиозная группа, которая считает нашествие монстров божьей волей.

Ён Сан Хо снимет все шесть эпизодов "Ада" и пишет сценарий сериала вместе с Чхве Гю Соком — авторы собираются шире раскрыть темы, которые рассматривались в веб-комиксе.

Согласно источникам, на главные роли в сериале вместе с Ю А Ином претендуют Пак Чон Мин ("Время охоты", "Зажигание", "Телекинез") и Вон Джин А ("Да здравствует король!", "Пропавшие на острове").

Когда выйдет сериал по "Аду", пока неизвестно. В августе 2020 года в прокат должны выпустить "Полуостров" — продолжение "Поезда в Пусан", которое тоже снял Ён Сан Хо.