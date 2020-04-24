СМИ: Дэнни Де Вито сыграет Сатану в мультсериале Little Demon

Новости культуры:Продюсирует шоу Дэн Хармон, автор "Рика и Морти" и "Сообщества".

FX заказал пилот мультсериала Little Demon о девочке-Антихристе с Дэнни Де Вито в роли Сатаны

По данным портала Deadline, кабельная сеть FX дала "зелёный свет" на съёмки пилотного эпизода мультсериала Little Demon ("Дьяволёнок"), главные роли в котором озвучат Дэнни Де Вито, его дочь Люси Де Вито и Обри Плаза ("Парки и зоны отдыха", "Легион").

Действие анимационной комедии разворачивается вокруг 13-летней девочки, дочки самого Дьявола. По сюжету, Антихрист-подросток пытается вести спокойную жизнь со своей мамой в штате Делавэр, но им постоянно мешают тёмные силы, включая её собственного отца. Сатану и его ребёнка сыграют Де Вито с дочерью, а Плаза подарит голос матери главной героини.

Авторы идеи Little Demon — Дарси Фаулер (Darcy Fowler), Сет Киршнер (Seth Kirschner) и Киран Валла (Kieran Valla). До этого команда работала над комедийным веб-сериалом Stop the Bleeding! ("Остановите кровотечение!"), а также пилотным эпизодом шоу Nightmare Time с Обри Плазой в главной роли — его заказал канал TBS, но впоследствии отказался от идеи.

В качестве исполнительного продюсера мультсериала выступит Дэн Хармон, создатель "Сообщества" и соавтор "Рика и Морти". Источники Deadline утверждают, что над пилотом начнут работать уже в последних числах апреля — производство анимационных проектов возможно даже в условиях карантина.