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HBO Max покажет "Лигу справедливости" в "версии Снайдера"

HBO Max покажет "Лигу справедливости" в "версии Снайдера"
01:17 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Режиссерскую версию "Лиги справедливости" покажет HBO Max.

Так называемая режиссерская версия фильма "Лига справедливости" будет представлена потоковым сервисом HBO Max. Об этом со ссылкой на постановщика картины Зака Снайдера сообщает издание Deadline. Чем именно она будет отличаться от прокатной версии, неизвестно. Формат также пока не уточняется. Высказываются предположения, что проект может состоять из "шести глав".

Утверждается, что постановщик уже приступил к работе, и зрители смогут оценить его труды не ранее 2021 года. Стоимость создания нового варианта может составить до 30 миллионов долларов. Точная дата релиза не называется.

Отметим, что история создания фильма по мотивам комиксов DC была драматическая. После не слишком убедительного проката картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", студия решила сделать продолжение не столь мрачным. С этой целью на определенном этапе к работе над сценарием "Лиги" был привлечен создатель "Мстителей" Джосс Уидон. Он же заменил Зака Снайдера в режиссерском кресле, когда тот выбыл из проекта в начале 2017 года.

Всего за несколько месяцев до выхода в прокат Уидону пришлось экстренно переснимать часть эпизодов, что стало причиной появления популярного мема "усы Супермена". Исполнитель этой роли Генри Кавилл был связан обязательствами и не смог сбрить положенные его персонажу в другом фильме усы. Их пришлось удалять с помощью компьютерной графики, но получилось это столь плохо, что стало объектом насмешек.

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В ноябре 2017 года "Лига справедливости" вышла в прокат, была разгромлена критиками и не смогла даже окупиться. С тех пор любители комиксов DC требовали показать им "версию Снайдера".

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Фильмы, Лига справедливости, Зак Снайдер, HBO Max.
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