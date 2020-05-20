Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Разумков: Наши врачи работают на 110%, у чиновников показатель будет все же меньше
Разумков: Наши врачи работают на 110%, у чиновников показатель будет все же меньше
Смягчение ограничений: Степанов рассказал о переходе к адаптивному карантину
Смягчение ограничений: Степанов рассказал о переходе к адаптивному карантину
Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере

Создатель "Дэдпула" о третьей части: Я бы не ждал ее в ближайшее время

Создатель "Дэдпула" о третьей части: Я бы не ждал ее в ближайшее время
03:33 Сегодня Телеграф DTF Фото: Инстаграм

Новости культуры:"Дэдпул 3" не попал в пятилетнее расписание Marvel Studios - фильму пока даже не дали "зелёный свет".

После объединения Disney и Fox Кевин Файги уже неоднократно намекал на то, что на внедрение в MCU "Людей Икс" может уйти много времени. Ещё до заключения сделки Marvel Studios подготовила своё расписание на несколько лет вперёд, и в него будет трудно вписать новых героев.

Эту информацию подтвердил и создатель "Дэдпула" Роб Лайфилд.

"Если фильма нет в расписании, его никто не воспринимает всерьёз. Я получил доступ к расписанию студии на следующие — плюс-минус — пять лет, и я не вижу в нём "Дэдпула". Я не думаю, что он может выйти раньше этого срока", - сказал он.

По словам Лайфилда, он уже успел пожалеть о том, что рассказал СМИ про отсутствие прогресса по "Дэдпулу". Фанаты тут же начали атаковать Disney, хотя сам создатель персонажа не имеет претензий к студии.

"Что я понял, так это то, что людям надо рассказывать про леденцы, единорогов и радугу, потому что люди хотят, чтобы им врали. Но когда какой-то чувак говорит "Да, всё идёт по плану", это значит что на самом деле "говорить пока не о чем", - добавил он.

"Темный рыцарь" вернется на большие экраны, но только в Гонконге

Лайфилд уверен, что Marvel не похоронит франшизу, поскольку она представляет достаточно высокую ценность. Однако сейчас это не самый важный герой для компании.

"Дэдпул 3" — это не приоритет для студии. Я бы не ждал его в ближайшее время. Даже если фильму дадут "зелёный свет" завтра, он не выйдет, пока я не стану сильно старше", - отметил Лайфилд.

В чём автор комиксов уверен, так это в том, что Райану Рейнольдсу надо дать максимум свободы. Режиссёр первого "Дэдпула" Тим Миллер уже публично заявлял о том, что актёр по факту взял франшизу в свои руки и может уволить любого постановщика, если они не сойдутся во вкусах. Лайфилд не видит в этом ничего плохого

"Дайте Рейнольдсу трёх персонажей, которых он мог бы интегрировать, и пусть он всё сделает сам. Если меня спросят, что я хочу от следующего фильма, то мой ответ таков. Просто не ограничивайте парня микроменеджментом, дайте ему полную свободу" - заверил он.

"Мыть посуду стало особенно тяжело": режиссер "Стражей Галактики" потерял Камень Силы

"Дэдпул 2" вышел в мае 2018 года и собрал в мировом прокате почти 800 миллионов долларов при бюджете около 110 миллионов. Как и первая часть, сиквел стал одним из самых успешных фильмов с рейтингом "R" в истории.

На текущий момент у Marvel уже есть расписание до 2022 года — тогда на экраны выйдут "Чёрная пантера 2" и "Капитан Марвел 2". СМИ ожидают, что вторая картина станет завязкой для "Мстителей 5".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Marvel, Дэдпул, Роб Лайфилд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 Главы МИД Украины и Болгарии провели переговоры по вопросам сотрудничества
04 Разумков: отчет Генпрокурора в Раде пока не планируется
05 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Премьер: Мы хотим слышать малых фермеров
Премьер: Мы хотим слышать малых фермеров
Гончаренко: У одного из депутатов от Батькивщины диагностирован коронавирус
Гончаренко: У нардепа Мейдича диагностировали COVID-19
Исследование: Россия чаще всех распространяет фейки о коронавирусе
Исследование: Россия чаще всех распространяет фейки о коронавирусе
Xiaomi Mi Note 10 Lite представили в Украине: подробности
Xiaomi Mi Note 10 Lite представили в Украине: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь