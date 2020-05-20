Создатель "Дэдпула" о третьей части: Я бы не ждал ее в ближайшее время

Новости культуры:"Дэдпул 3" не попал в пятилетнее расписание Marvel Studios - фильму пока даже не дали "зелёный свет".

После объединения Disney и Fox Кевин Файги уже неоднократно намекал на то, что на внедрение в MCU "Людей Икс" может уйти много времени. Ещё до заключения сделки Marvel Studios подготовила своё расписание на несколько лет вперёд, и в него будет трудно вписать новых героев.

Эту информацию подтвердил и создатель "Дэдпула" Роб Лайфилд.

"Если фильма нет в расписании, его никто не воспринимает всерьёз. Я получил доступ к расписанию студии на следующие — плюс-минус — пять лет, и я не вижу в нём "Дэдпула". Я не думаю, что он может выйти раньше этого срока", - сказал он.

По словам Лайфилда, он уже успел пожалеть о том, что рассказал СМИ про отсутствие прогресса по "Дэдпулу". Фанаты тут же начали атаковать Disney, хотя сам создатель персонажа не имеет претензий к студии.

"Что я понял, так это то, что людям надо рассказывать про леденцы, единорогов и радугу, потому что люди хотят, чтобы им врали. Но когда какой-то чувак говорит "Да, всё идёт по плану", это значит что на самом деле "говорить пока не о чем", - добавил он.

Лайфилд уверен, что Marvel не похоронит франшизу, поскольку она представляет достаточно высокую ценность. Однако сейчас это не самый важный герой для компании.

"Дэдпул 3" — это не приоритет для студии. Я бы не ждал его в ближайшее время. Даже если фильму дадут "зелёный свет" завтра, он не выйдет, пока я не стану сильно старше", - отметил Лайфилд.

В чём автор комиксов уверен, так это в том, что Райану Рейнольдсу надо дать максимум свободы. Режиссёр первого "Дэдпула" Тим Миллер уже публично заявлял о том, что актёр по факту взял франшизу в свои руки и может уволить любого постановщика, если они не сойдутся во вкусах. Лайфилд не видит в этом ничего плохого

"Дайте Рейнольдсу трёх персонажей, которых он мог бы интегрировать, и пусть он всё сделает сам. Если меня спросят, что я хочу от следующего фильма, то мой ответ таков. Просто не ограничивайте парня микроменеджментом, дайте ему полную свободу" - заверил он.

"Дэдпул 2" вышел в мае 2018 года и собрал в мировом прокате почти 800 миллионов долларов при бюджете около 110 миллионов. Как и первая часть, сиквел стал одним из самых успешных фильмов с рейтингом "R" в истории.

На текущий момент у Marvel уже есть расписание до 2022 года — тогда на экраны выйдут "Чёрная пантера 2" и "Капитан Марвел 2". СМИ ожидают, что вторая картина станет завязкой для "Мстителей 5".