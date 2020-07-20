Премьеру "Не время умирать" могут отложить на целый год

Фильм про Джеймса Бонда был первым в этом году, чья премьера была перенесена из-за коронавируса.

В июле этого года многие киносъёмочные группы все-таки вернулись на площадки, а прокатчики начали уже составлять график премьер. Однако у "Бондианы" опять что-то не получается – в 2020 кино не будет.

В настоящий момент выход картины на экраны запланирован на 20 ноября этого года.

По сообщениям СМИ, MGM и Universal занимаются вопросом, что бы перенести премьеру на лето следующего года.

Этот фильм без сомнения не будет выпущен в цифре до премьеры в кинотеатрах.

Таким образом, будет принято решение о переносе фильма "Не время умирать". На основании этого студии не будут торопиться разглашать дату премьеры.

Как сообщается, данный фильм станет последним для Дэниела Крэйга в роли Джеймса Бонда. Он заявил об этом:

Вот и все, все кончено. Я невероятно рад, что получил шанс вернуться и сняться еще в одном. И мы сделали все возможное, мы вложили все силы в него. Я знаю, что это звучит упрощенно, но еще раз говорю: мы сделали это!

Напомним, режиссер Педро Альмодовар начал работу над новым короткометражным фильмом под названием "Человеческий голос".