Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон сыграют в странном мультсериале Futha Mucka

Звезды американского комедийного боевика "Телохранитель киллера" снова поработают вместе.

Стриминговый сервис Quibi заказал производство мультсериала под названием Futha Mucka (переделанное любимое ругательство 71-летнего голливудского актера Сэмюэла Л. Джексона "motherfucker").

Пока известно только то, что Сэмюэл Л. Джексон исполнит роль опекуна Райана Рейнольдса.

Дата производства Futha Mucka остается неизвестной, также как и его премьера на сервисе.

Напомним, что Рейнольдс и Джексон исполнили главные роли для второй части комедийного боевика "Телохранитель киллера". Выход "Телохранитель жены киллера" должен был состоятся в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса лента перенесена на август 2021 года.

А недавно актриса Сальма Хайек в Instagram поделилась постером фильма "Телохранитель жены киллера".