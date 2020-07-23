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Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон сыграют в странном мультсериале Futha Mucka

Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон сыграют в странном мультсериале Futha Mucka
Обновлено 18:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Звезды американского комедийного боевика "Телохранитель киллера" снова поработают вместе.

Стриминговый сервис Quibi заказал производство мультсериала под названием Futha Mucka (переделанное любимое ругательство 71-летнего голливудского актера Сэмюэла Л. Джексона "motherfucker").

Пока известно только то, что Сэмюэл Л. Джексон исполнит роль опекуна Райана Рейнольдса.

Дата производства Futha Mucka остается неизвестной, также как и его премьера на сервисе.

И опять из-за пандемии: начало съемок "Черного Адама" отложили на следующий год

Напомним, что Рейнольдс и Джексон исполнили главные роли для второй части комедийного боевика "Телохранитель киллера". Выход "Телохранитель жены киллера" должен был состоятся в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса лента перенесена на август 2021 года.

А недавно актриса Сальма Хайек в Instagram поделилась постером фильма "Телохранитель жены киллера".

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Все по теме:

Райан Рейнольдс, Сэмюэль Л. Джексон, Quibi, Futha Mucka.

Автор:

Телеграф
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