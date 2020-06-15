"Телохранитель жены киллера" с Рейнольдсом, Хайек и Джексоном: новый постер

"Телохранитель жены киллера" - предстоящее продолжение фильма "Телохранитель киллера" 2017 года.

Сальма Хайек в Instagram поделилась постером фильма "Телохранитель жены киллера", сопроводив пост подписью: "Из-за карантина выход фильма отложен до лета 2021 года. Я несколько расстроена из-за того, что не могу дождаться, когда вы все это увидите".

На постере изображены главные герои: телохранитель Майкл Брайс (Райан Рейнольдс), киллер Дариус Кинкейд (Сэмюэль Л. Джексон) и его жена Соня (Сальма Хайек), сжимающие в руках оружие.

Слоган фильма гласит: "Хороший, плохой и сумасшедшая", что является отсылкой к легендарному вестерну.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jun 10, 2020 at 11:22am PDT

"Телохранитель жены киллера" является сиквелом фильма 2017 года "Телохранитель киллера", в котором рассказывалось, что самый страшный политический лидер современности - это руководитель Белоруси, которого в фильме зовут Владимир Духович. Он настолько преуспел в зле и коварстве, что единственный человек, у которого есть доказательства вины Духовича, - это сидящий в тюрьме киллер Кинкейд. И он готов дать показания в Гааге в обмен на свободу для себя и своей жены.

Но Интерпол находится под контролем белорусских спецслужб, поэтому для транспортировки Кинкейда в Гаагу нанимают Брайса, который не имеет никакого отношения к Интерполу. По дороге выясняется, что карьера Брайса была разрушена после того, как Кинкейд убил клиента Брайса. Что не мешает героям фильма стать командой и победить Духовича.

В новом фильме трио героев должно спасти Евросоюз от уничтожения в результате кибератаки. Известно, что в фильме также снялись Антонио Бандерас, Морган Фриман, Фрэнк Грилло и Блейк Ритсон.