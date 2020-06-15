Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
Визововый режим с Канадой: Зеленский провел обсуждение с Трюдо
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Акции Disney: Барбара Стрейзанд подарила неожиданный подарок дочери погибшего в США Джорджа Флойда (Фото)
Барбара Стрейзанд сделала подарок дочери Джорджа Флойда

"Телохранитель жены киллера" с Рейнольдсом, Хайек и Джексоном: новый постер

"Телохранитель жены киллера" с Рейнольдсом, Хайек и Джексоном: новый постер
Обновлено 19:38 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
"Телохранитель жены киллера" - предстоящее продолжение фильма "Телохранитель киллера" 2017 года.

Сальма Хайек в Instagram поделилась постером фильма "Телохранитель жены киллера", сопроводив пост подписью: "Из-за карантина выход фильма отложен до лета 2021 года. Я несколько расстроена из-за того, что не могу дождаться, когда вы все это увидите".

На постере изображены главные герои: телохранитель Майкл Брайс (Райан Рейнольдс), киллер Дариус Кинкейд (Сэмюэль Л. Джексон) и его жена Соня (Сальма Хайек), сжимающие в руках оружие.

Слоган фильма гласит: "Хороший, плохой и сумасшедшая", что является отсылкой к легендарному вестерну.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on

"Телохранитель жены киллера" является сиквелом фильма 2017 года "Телохранитель киллера", в котором рассказывалось, что самый страшный политический лидер современности - это руководитель Белоруси, которого в фильме зовут Владимир Духович. Он настолько преуспел в зле и коварстве, что единственный человек, у которого есть доказательства вины Духовича, - это сидящий в тюрьме киллер Кинкейд. И он готов дать показания в Гааге в обмен на свободу для себя и своей жены.

Режиссер "Зеленой книги" вновь хочет видеть в своем фильме Вигго Мортенсена

Но Интерпол находится под контролем белорусских спецслужб, поэтому для транспортировки Кинкейда в Гаагу нанимают Брайса, который не имеет никакого отношения к Интерполу. По дороге выясняется, что карьера Брайса была разрушена после того, как Кинкейд убил клиента Брайса. Что не мешает героям фильма стать командой и победить Духовича.

В новом фильме трио героев должно спасти Евросоюз от уничтожения в результате кибератаки. Известно, что в фильме также снялись Антонио Бандерас, Морган Фриман, Фрэнк Грилло и Блейк Ритсон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Райан Рейнольдс, Сэмюэль Л. Джексон, Сальма Хайек, Постер, Телохранитель жены киллера.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
02 МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
03 Почему после еды всегда хочется спать и как с этим бороться
04 Над Оттавой столкнулись два самолета: обошлось без жертв
05 В Украине новый этап смягчения карантина: что разрешат с сегодняшнего дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
Порошенко был вызван в суд по делу о госизмене Януковича
200 млн займа от МБРР для Украины: в Минюсте рассказали детали
200 млн займа от МБРР: в Минюсте рассказали детали
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
Безопасные условия: в МОН рассказали, готовы ли провести ВНО
София Вергара и Джо Манганьелло отметили шестую годовщину отношений
София Вергара и Джо Манганьелло отметили шестую годовщину отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь