Режиссер "Зеленой книги" вновь хочет видеть в своем фильме Вигго Мортенсена

Фильм будет основан на мемуарах Джона "Чика" Донохью "Величайшее пивное путешествие в истории: Правдивая история о дружбе, которая сильней войны".

Двукратный обладатель "Оскара" за роуд-муви "Зеленая книга" режиссер Питер Фаррелли работает над фильмом, основанном на мемуарах Джона "Чика" Донохью под названием The Greatest Run Ever: A Ntue Story of Friensdhip Stronger Than War ("Величайшее пивное путешествие в истории: Правдивая история о дружбе, которая сильней войны"). Фильм пока не получил окончательного названия.

Книга была опубликована в 2017 году и рассказывает о приключении, случившемся с автором за полвека до этого.

Однажды в баре ветеран морской пехоты США Донохью поспорил, что ему не слабо добраться до Вьетнама и угостить своих боевых товарищей настоящим американским пивом. В начале 1968 года он высадился в порту Куинен с рюкзаком, заполненным пивом. Как раз за несколько дней до начала Тетского наступления, крупнейшей военной операции Северного Вьетнама. В результате еще несколько месяцев Чак не мог добраться до своих друзей. После освещения прессой США этих событий, отмеченных фразами американских офицеров "Вбомбить противника в каменный век" и "Нам пришлось уничтожить город, чтобы его спасти", в США развернулась антивоенная кампания.

Сыгравший одну из главных ролей в "Зеленой книге" и номинировавшийся за нее на "Оскра" актер Вигго Мортенсен приглашен Фаррелли и в новый фильм. Переговоры еще не закончены, какую роль режиссер предложил Мортенсену - не сообщается. Известно только, что это не роль Чака Донохью.

Дата премьеры фильма пока неизвестна.

Напомним, американская академия кинематографических искусств и наук признала лучшим фильмом 2018 года "Зеленую книгу", вручив ей золотую статуэтку в главной категории.