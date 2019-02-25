Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"

Новости культуры: В Голливуде прошла 91-ая церемония вручения наград Американской киноакадемии.

Американская академия кинематографических искусств и наук признала лучшим фильмом 2018 года "Зеленую книгу", вручив ей золотую статуэтку в главной категории.

"Зеленая книга" - американский биографический фильм, поставленный режиссером Питером Фарелли. Он рассказывает реальную историю путешествия по Югу США известного джазового пианиста и обычного водителя, которые со временем подружились.

На нынешнем "Оскаре" "Зеленая книга" получила три статуэтки и в целом выдвигалась в пяти номинациях. В январе лента также получили "Золотой глобус" в категории "Лучший музыкальный фильм или комедия".

Всего в этой номинации традиционно соревновались восемь кинокартин. Кроме победителя, за "Оскар" боролись "Богемная рапсодия", "Власть", "Звезда родилась", "Рома", "Фаворитка", "Черная пантера" и "Черный клановець".

Как сообщалось ранее, Американская Академия кинематографических искусств и наук присудила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" Оливии Колман.