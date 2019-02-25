Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров, марши памяти в России, выборы в Молдове и ультиматум Maruv
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров и ультиматум Maruv
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
"Оскар" 2019: полный список победителей премии
"Оскар" 2019: полный список победителей премии

Оскар в номинации "Лучшая актриса" получила Оливия Колман

Оскар в номинации "Лучшая актриса" получила Оливия Колман
07:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости культуры: Оливия Колман стала лучшей актрисой года.

Американская Академия кинематографических искусств и наук присудила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" Оливии Колман.

Британская актриса была оценена одной из самых престижных мировых кинопремий за роль в фильме "Фаворитка".

В январе за актерскую работу в этом фильме она уже была удостоена "Золотого глобуса".

Именно Колман кинокритики считали фавориткой в этой номинации, хотя среди ее конкуренток были: Леди Гага ("Звезда родилась"), Ялица Апарисио ("Рома"), Мелисса МакКарти ("Сможете ли вы меня простить?") и Гленн Клоуз ("Жена")

В целом для картины "Фаворитка" этот "Оскар" стал единственным, хотя картина выдвигалась в 10 номинациях, а за звание лучшей актрисы второго плана боролось сразу две исполнительницы второстепенных ролей в этом фильме: Рэйчел Вайс и Эмма Стоун.

Еще одна статуэтка "Богемной рапсодии": Рами Малек впервые получил Оскар

Как сообщалось ранее, это уже 91-я церемония вручения премии "Оскар" Американской киноакадемии. В этом году она традиционно проходит в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Права на трансляцию церемонии в США принадлежат телеканалу ABC, шоу также демонстрируется вживую во многих странах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лучшая актриса, Фаворитка, Оскар 2019, Оливия Колман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ким Кардашян засветила грудь в спортивном костюме
02 Провокационный снимок от Тины Кароль: фото в откровенном наряде
03 Канадские консерваторы поддерживают территориальную целостность Украины
04 Эти популярные грибы являются средством защиты от смертельной болезни
05 Оскар 2019: Онлайн трансляция 91-ой церемонии вручения кинопремии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы в Молдове: после обработки 95% бюллетеней лидируют социалисты
Выборы в Молдове: лидируют социалисты
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Еще одна статуэтка &quot;Богемной рапсодии&quot;: Рами Малек впервые получил Оскар
Еще одна статуэтка "Богемной рапсодии": Рами Малек впервые получил Оскар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь