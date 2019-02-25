Оскар в номинации "Лучшая актриса" получила Оливия Колман

Новости культуры: Оливия Колман стала лучшей актрисой года.

Американская Академия кинематографических искусств и наук присудила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" Оливии Колман.

Британская актриса была оценена одной из самых престижных мировых кинопремий за роль в фильме "Фаворитка".

В январе за актерскую работу в этом фильме она уже была удостоена "Золотого глобуса".

Именно Колман кинокритики считали фавориткой в этой номинации, хотя среди ее конкуренток были: Леди Гага ("Звезда родилась"), Ялица Апарисио ("Рома"), Мелисса МакКарти ("Сможете ли вы меня простить?") и Гленн Клоуз ("Жена")

В целом для картины "Фаворитка" этот "Оскар" стал единственным, хотя картина выдвигалась в 10 номинациях, а за звание лучшей актрисы второго плана боролось сразу две исполнительницы второстепенных ролей в этом фильме: Рэйчел Вайс и Эмма Стоун.

Как сообщалось ранее, это уже 91-я церемония вручения премии "Оскар" Американской киноакадемии. В этом году она традиционно проходит в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Права на трансляцию церемонии в США принадлежат телеканалу ABC, шоу также демонстрируется вживую во многих странах.