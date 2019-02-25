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Еще одна статуэтка "Богемной рапсодии": Рами Малек впервые получил Оскар

Еще одна статуэтка "Богемной рапсодии": Рами Малек впервые получил Оскар
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости культуры: "Богемная рапсодия" была также отмечена "Оскаром" за лучший звук, лучший звуковой монтаж и лучший монтаж.

Одна из самых престижных премий в области кинематографа "Оскар" в номинации "Лучший актер" во время нынешней церемонии Американской киноакадемии досталась Рами Малеку.

Актер получил награду за свою работу в картине "Богемная рапсодия". Этот "Оскар" стал первым в его карьере.

Ленту, которая рассказывает о легендарной группе "Queen" и ее бессменном солисте Фредди Меркьюри, сняли режиссеры Райан Сингер и Декстер Флетчер. В главных ролях, кроме Малека, снялись Люси Бойнтог, Гвилим Ли, Бен Харди.

Добавим, что в январе Малек уже завоевал победу в аналогичной номинации Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Леди Гага получила Оскар

Соперниками Малека в главной оскаровской актерской номинации были: 45-летний Кристиан Бэйл ("Власть"), 63-летний Уиллем Дефо ("Ван Гог: На пороге вечности"), 44-летний Брэдли Купер ("Звезда родилась") и 60-летний Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")

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Queen, Рами Малек, Оскар 2019, Богемная рапсодия.
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Еще одна статуэтка "Богемной рапсодии": Рами Малек впервые получил Оскар
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