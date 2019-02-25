Леди Гага получила Оскар

Новости культуры: Леди Гага взяла "Оскар" за лучшую песню.

Композиция Леди Гаги "Shallow" из фильма "Звезда родилась" получила "Оскар" в номинации "Лучшая песня из фильма".

Отметим, что в январе эта песня также получила "Золотой глобус".

В то же время "Оскар" в категории "Лучшая музыка к фильму" получил Людвиг Йоранссон за саундтрек к экранизация марвеловского комикса "Черная пантера", для которого награда стала уже третьей на нынешней церемонии.

Среди конкурентов в этой номинации были представлены Марк Шэймен ("Мэри Поппинс возвращается"), Александр Деспла ("Остров собак"), Николас Брителл ("Если Бил-стрит могла бы заговорить") и Теренс Бленчард ("Черный клановец")

Как сообщалось ранее, победителем технических номинаций "Оскара" за "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж" стала лента "Богемная рапсодия".