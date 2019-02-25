"Богемная рапсодия" получила два Оскара за звуковое оформление

Новости культуры: В США распределили "Оскары" за работу со звуком

В Лос-Анджелесе определились победители технических номинаций "Оскара" за звуковое оформление.

Так, оба "Оскара" за "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж" получила американская биографическая лента "Богемная рапсодия", рассказывающая о легендарном музыкальном коллектив "Queen" и ее солиста Фредди Меркьюри.

В номинации "Лучший звуковой монтаж" победу пророчили ленте "Тихое место", авторы которой продемонстрировали очень неординарную работу со звуком. Однако, жюри конкурса решило иначе.

Всего "Богемная рапсодия" выдвигается в пяти номинациях, в том числе - "Лучший фильм".