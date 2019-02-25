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Оскар 2019: Фильмы с лучшими сценариями

Оскар 2019: Фильмы с лучшими сценариями
06:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости культуры: На “Оскаре” определили фильмы с лучшими сценариями.

Ленты "Зеленая книга" и "Черный клановец" получили по "Оскару" в различных категориях во время 91-й церемонии награждения премией Американской киноакадемии.

Так, Ник Валлелонга, Питер Фарелли и Брайан Гэес Карри были отмечены за лучший оригинальный сценарий" фильма "Зеленая книга". По условиям конкурса, награду получает автор, чей сценарий базируется не на основе литературного произведения, телешоу или другого фильма, а является, фактически, отдельной историей, написанной непосредственно для экрана.

Одновременно Чарли Вачтепу, Дэвиду Рабиновицу, Спайку Ли и Кевину Виллмотту присвоили награду за лучший адаптированный сценарий кинофильма "Черный клановец". "Оскар" в этой категории присуждается только автору, чей сценарий базируется на основе литературного произведения, телешоу или другого фильма.

"Зеленая книга" - это американский биографический фильм, поставленный режиссером Питером Фарелли, который рассказывает реальную историю путешествия по Югу США известного джазового пианиста и обычного водителя, которые со временем подружились. Махершала Али, который сыграл в фильме роль второго плана, ранее получил за нее "Оскар". Всего фильм выдвигался в пяти номинациях, включая с лучшим фильмом.

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"Черный клановец" - это приключенческий фильм-триллер, в котором речь идет о афроамериканском полицейском, который внедрился в группировку Ку-Клукс-Клан и даже получил предложение возглавить одно из его отделений. Лента также борется за награду в номинации "Лучший фильм".

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Оскар 2019, Зеленая Книга, Черный клановец, Лучшие сюжеты.
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