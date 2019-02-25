Двухчасовая лента "Кожа" стала лучшим короткометражным фильмом

Новости культуры: "Кожа" - лучший художественный короткометражный фильм.

Биографическая драма "Кожа" американского кинорежиссера и автора сценария Гая Неттива получила премию "Оскар" в номинации "Лучший художественный короткометражный фильм".

Почти двухчасовая картина рассказывает о жизни бывшего члена группы скинхедов Бриона Виднера, пытающегося избавиться от расистских татуировок.

В борьбе за победу в номинации приняли участие четыре художественные ленты: "Мать", "Маргарита", "Задержание" и канадский фильм "Хищник".

Как сообщалось ранее, это уже 91-я церемония вручения премии "Оскар" Американской киноакадемии. В этом году она традиционно проходит в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Права на трансляцию церемонии в США принадлежат телеканалу ABC, в то же время шоу также демонстрируется вживую во многих странах мира.