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Объявлена официальная дата выхода фильма "Соник в кино 2"

Объявлена официальная дата выхода фильма "Соник в кино 2"
16:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Бенджамин Шварц, который подарил голос и эмоции Сонику в фильме "Соник в кино", объявил дату премьеры сиквела.

Посмотрев на кассовые сборы, Paramount Pictures не стали тянуть, и поручили киноделам писать и снимать сиквел. Теперь же стала известна и официальная дата премьеры.

Бенджамин Шварц, который подарил голос и эмоции Сонику в фильме "Соник в кино 2", объявил, что сиквел выйдет уже 8 апреля 2022 года.

Полный актерский состав пока неизвестен, но еще в мае стало известно, что к производству вернули сценаристов Пэта Кейси и Джоша Миллера.

Действующих персонажей и сюжет также не раскрыли.

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Все же в продолжении фанаты могут увидеть Тейлза, друга Соника, который сопровождает синего ежа еще со времен Sega Mega Drive. Персонаж показался в сцене после титров первого фильма.

Как сообщалось ранее, премьеру одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года отложили на неопределенный срок в связи с пандемией COVID-19. "Мулан" сняли с проката.

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Все по теме:

Дата, Paramount Pictures, Sonic the Hedgehog 2, Соник в кино 2.

Автор:

Телеграф
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