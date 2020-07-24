Объявлена официальная дата выхода фильма "Соник в кино 2"

Бенджамин Шварц, который подарил голос и эмоции Сонику в фильме "Соник в кино", объявил дату премьеры сиквела.

Посмотрев на кассовые сборы, Paramount Pictures не стали тянуть, и поручили киноделам писать и снимать сиквел. Теперь же стала известна и официальная дата премьеры.

Бенджамин Шварц, который подарил голос и эмоции Сонику в фильме "Соник в кино 2", объявил, что сиквел выйдет уже 8 апреля 2022 года.

Полный актерский состав пока неизвестен, но еще в мае стало известно, что к производству вернули сценаристов Пэта Кейси и Джоша Миллера.

SONIC 2 IS OFFICIALLY COMING 2 THEATERS 4/8/22!!! pic.twitter.com/Xpci0HzK5d — Ben Schwartz (@rejectedjokes) July 24, 2020

Действующих персонажей и сюжет также не раскрыли.

Все же в продолжении фанаты могут увидеть Тейлза, друга Соника, который сопровождает синего ежа еще со времен Sega Mega Drive. Персонаж показался в сцене после титров первого фильма.

Как сообщалось ранее, премьеру одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года отложили на неопределенный срок в связи с пандемией COVID-19. "Мулан" сняли с проката.