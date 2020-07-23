HBO Max останется без Гарри Поттера

Издание не называет причину, но, вероятней всего, это произойдет из-за того, что сервис NBCUniversal запускает собственный потоковый сервис.
В 2016 году студия Warner Bros. переуступила Universal права на трансляцию и дистрибуцию фильмов об известном волшебнике. Действие этого соглашения истекает лишь в 2025 году, и хоть Warner Bros. пыталась вернуть права на "поттериану", переговоры закончились ничем.
"Дискуссии с NBCUniversal продолжаются, но вы пока можете воспользоваться нашим сервисом без фильмов о Гарри Поттере", - заявлял представитель компании Кевин Рейлли в одном из интервью в начале этого года.
Как отмечает издание, помимо "поттерианы" HBO Max также покинут обе части "Убить Билла", третий фильм серии о Джоне Уике, фильмы "Тупой и еще тупее", "Мистер и миссис Смит", "Цельнометаллическая оболочка" и ряд других.
Экранизации книг о юном волшебнике Гарри Поттере являются одной из самых удачных франшиз в истории Warner Bros. Последний фильм, выпущенный в 2011 году, собрал в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов.