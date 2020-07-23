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HBO Max останется без Гарри Поттера

HBO Max останется без Гарри Поттера
Обновлено 02:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Потоковый сервис HBO Max, принадлежащий компании Warner Media, 25 августа 2020 года удалит из своего каталога все фильмы, посвященные Гарри Поттеру. Об этом сообщает издание Deadline.

Издание не называет причину, но, вероятней всего, это произойдет из-за того, что сервис NBCUniversal запускает собственный потоковый сервис. 

В 2016 году студия Warner Bros. переуступила Universal права на трансляцию и дистрибуцию фильмов об известном волшебнике. Действие этого соглашения истекает лишь в 2025 году, и хоть Warner Bros. пыталась вернуть права на "поттериану", переговоры закончились ничем. 

"Дискуссии с NBCUniversal продолжаются, но вы пока можете воспользоваться нашим сервисом без фильмов о Гарри Поттере", - заявлял представитель компании Кевин Рейлли в одном из интервью в начале этого года.

Как отмечает издание, помимо "поттерианы" HBO Max также покинут обе части "Убить Билла", третий фильм серии о Джоне Уике, фильмы "Тупой и еще тупее", "Мистер и миссис Смит", "Цельнометаллическая оболочка" и ряд других. 

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Экранизации книг о юном волшебнике Гарри Поттере являются одной из самых удачных франшиз в истории Warner Bros. Последний фильм, выпущенный в 2011 году, собрал в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов.

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Все по теме:

Фильмы, Гарри Поттер, HBO Max.

Автор:

Телеграф
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