Потратят миллионы на безопасность: съемки третьей части "Мира Юрского периода" возобновят в июле

Это первый блокбастер, к работе над которым возвращаются на территории Великобритании после старта пандемии.

Universal возобновит съёмки третьего "Мира Юрского периода" в начале июля — на меры безопасности потратят $5 миллионов,

Съёмки "Мира Юрского периода: Власть" в студии Pinewood, как и многих других проектов в Великобритании, приостановили в середине марта.

С начала лета ограничения в разных странах начинают постепенно снимать, и Universal подтвердила, что сможет вернуться к работе над своим фильмом уже на второй неделе июля. Сейчас съёмочная команда следуеют установленным правилам безопасности, подготавливая площадку к продакшену.

Сообщается, что Universal в общей сумме потратит около пяти миллионов долларов на меры безопасности. В частности, все актёры и съёмочная группа пройдут тестирования на коронавирус как перед возобновлением работы, так и несколько раз в процессе — вплоть до конца продакшена.

Режиссёром "Мира Юрского периода: Власть" выступает Колин Треворроу. Он же был соавтором сценария. В главных ролях вернутся Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. Помимо них в фильме также появятся актёры из "Парка Юрского периода": Джефф Голдблюм, Сэм Нил и Лора Дерн.

Старт проката намечен на июнь 2021 года, однако пока не исключено, что из-за задержки в продакшене дату ещё поменяют.