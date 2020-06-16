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"Он рассказал бы о своей адской судьбе": Стивен Кинг хотел бы написать книгу о главном злодее "Пятница, 13-е"

"Он рассказал бы о своей адской судьбе": Стивен Кинг хотел бы написать книгу о главном злодее "Пятница, 13-е"
Обновлено 05:42 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Кинг негодует, что ни в одном фильме серии "Пятница, 13-е" не пытались как следует раскрыть мотивации персонажа и рассказать о том, что чувствует он сам.

Стивен Кинг рассказал об идее для романа по франшизе "Пятница, 13-е"

О своём желании написать книгу об убийце Джейсоне Вурхизе писатель рассказал в своём твиттере.

Автор "Оно", "Кэрри" и "Зелёной мили" назвал задумку для романа своей лучшей нереализованной идеей. Правда, он усомнился, что у него вообще когда-нибудь появится возможность написать такой роман — с получением прав возникло бы слишком много сложностей.

"Лучшая идея для романа который я так и не написал (и наверняка не напишу никогда) — это "Я, Джейсон", где повествование вёл бы Джейсон Вурхиз от первого лица. Он рассказал бы о своей адской судьбе и как его раз за разом убивают в лагере у Хрустального озера. Какая экзистенциальная участь!", - написал он

"У меня начинает болеть голова от одной только мысли обо всех юридических дебрях, через которые придётся продираться в попытках добиться разрешения на такую книгу. И сердце тоже разрывается. Но боже мой, кто-то же должен рассказать историю с точки зрения Джейсона?", - добавил Кинг.

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Кинг не стал вдаваться в подробности о придуманном им сюжете, но отметил, что на его основе вполне можно было бы снять фильм. И предложил заняться проектом кинокомпании Blumhouse, известной по "Паранормальному явлению", "Апгрейду" и "Человеку-невидимке".

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Все по теме:

Фильмы, Книга, Стивен Кинг.

Автор:

Телеграф
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