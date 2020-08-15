Опубликован первый трейлер психологического фильма "Дьявол навсегда" (Видео)

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix презентовали трейлер фильма "Дьявол навсегда".

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер грядущего психологического триллера "Дьявол навсегда" с впечатляющим актерским составом.

Роли исполнили Том Холланд, Роберт Паттинсон, Джейсон Кларк, Райли Кио, Билл Скарсгард, Себастьян Стэн, Хейли Беннет, Мия Васиковска, Элиза Сканлен.

В основе - роман писателя Дональда Рэя Поллока. Сюжет исследует психику разных людей в период между концом Второй мировой войны и началом Вьетнамской войны.

Режиссер ленты стал Антонио Кампос. Спродюсировал фильм голливудский актер Джейк Джилленхол. Премьера картины "Дьявол навсегда" состоится 16 сентября этого года.

Как сообщалось ранее, принц Гарри дебютирует на Netflix в новом документальном фильме о Паралимпийских играх, трейлер которого уже опубликовали в сети.

Кроме этого, Netflix представил трейлер хоррора "Думаю, как все закончить" со звездой сериала "Чернобыль".