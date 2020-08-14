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"Восходящий Феникс": Принц Гарри снялся в фильме Netflix (Видео)

"Восходящий Феникс": Принц Гарри снялся в фильме Netflix (Видео)
Обновлено 17:14 Сегодня Телеграф
Принц Гарри дебютирует на Netflix в новом документальном фильме о Паралимпийских играх, трейлер которого уже опубликовали в сети.

Совсем скоро стриминговая платформа Netflix порадует еще одной мощной новинкой - документальным фильмом под названием "Возрождающийся Феникс" (Rising Phoenix), посвященным Паралимпийским играм.

Одним из его героев стал британский принц Гарри.

Основатель Invictus Games, аналогичных соревнований для травмированных в военных действиях мужчин и женщин, отметил в трейлере: "Нет ничего другого в мире, что может вернуть вас из самых темных мест, кроме спорта".

Таким образом подтверждается новость о том, что принц Гарри из супругой Меган Маркл планируют зарабатывать на жизнь, участвуя в проектах, посвященных важным темам.

Фильм Rising Phoenix представляют на стриминговий платформе Netflix уже 26 августа этого года.

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Напомним,  11 августа вышла в свет скандальная биография принца Гарри и Меган Маркл, которую составили королевские эксперты Кэролин Дюран и Омид Скобье. Книга опубликована под названием Finding Freedom ("Обретение свободы").

Также, совсем недавно герцог и герцогиня Сассекские прикупили дом в Санта-Барбаре.

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Все по теме:

Принц Гарри, Паралимпийские игры, Трейлер, Netflix, Герцоги Сассекские, Восходящий Феникс.

Автор:

Телеграф
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