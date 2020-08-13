Лидер группы 30 Seconds To Mars обратился к жителям Беларуси (Фото)

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22:22 Сегодня Телеграф
Американский актер и музыкант Джаред Лето поддержал протестующих белорусов.

Актер и музыкант Джаред Лето выразил свою поддержку протестующим в Беларуси, которые вышли на улицы городов с призывом к президенту Александру Лукашенко сложить полномочия.

Серию фотографий, уже облетевших соцсети, Лето опубликовал в своих сторис в Instagram.

"Мы с вами Беларусь", - написал Джаред Лето у себя на официальной странице.

Джаред Лето о Беларуси

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Напомним, что свою поддержку белорусам выразили лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который записал видеообращение в поддержку митингующих, а также лидер группы Onuka. В соответствующем посте артистка рассказала, за что любит Беларусь и ее людей.

А вот белорусский артист, экс-лидер панк-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок, которого упрекали в молчании на события в своей родине, впервые высказался о протестах в Беларуси.

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Беларусь, Протесты, Джаред Лето.

Автор:

Телеграф
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