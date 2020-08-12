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Лидер "Ляписа" Сергей Михалок наконец-то отреагировал на протесты в Беларуси (Видео)

Лидер "Ляписа" Сергей Михалок наконец-то отреагировал на протесты в Беларуси (Видео)
Обновлено 12:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Экс-лидер панк-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок впервые высказался о протестах в Беларуси.

В Беларуси продолжаются активные протесты против фальсификации результатов выборов президента и на фоне заявлений о победе на них действующего президента Александра Лукашенко.

На эту ситуацию отреагировал белорусский артист Сергей Михалок, который несколько лет проживает в Киеве.

Артист поделился на YouTube-канале группы "Brutto" и в своем Instagram-аккаунте клипом на песню "Родны Край".

Песня входит в одноименный второй альбом коллектива. В нем Михалок "попрощался" с темами мотивации и спорта, которые доминировали на пластинке Underdog, и пошел по пути социально-политическом. В этот же альбом вошла песня "Воины света", ставшая одним из гимном украинской Революции Достоинства.

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Отметим, что среди всех представителей белорусского мира культуры, именно реакции Михалка на протесты в стране ждали с самого их начала. В комментариях к его постам на Facebook писали: "Сергей, Вам там просили передать. что в Беларуси происходят тексты ваших песен".

Напомним, на события, происходящие в Беларуси, отреагировала также украинская певица, фронтвумен группы Onuka Наталья Филатова.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Сергей Михалок.

Автор:

Телеграф
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