Onuka о ситуации в Беларуси: Становится очень больно

Украинская исполнительница и лидер группы Onuka Наталья Филатова решила поддержать белорусов в их борьбе за демократию и свободу.

В своем Instagram-аккаунте она поделилась новой записью

В посте артистка рассказала, за что любит Беларусь и ее людей.

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"Я люблю Беларусь:

за язык: для меня он звучит по-домашнему и очень уютно. Слушаю и умиляюсь.

за красивых людей: сколько бы у нас не было концертов, в какой точке мира мы бы их не проводили, но таких горящих глаз, как у белорусов, я нигде никогда не встречала.

за невероятную природу: какая же она красивая, едва не безупречно чиста - этому можно только позавидовать. И снова, все это благодаря людям, которые НЕ сорят.

за очень крутые концерты: начиная с давних минских выступлений в составе Tomato jaws и заканчивая фестами под открытым небом уже в качестве ONUKA.

за собственные ритуалы: когда я приезжаю в Минск, я всегда иду в универмаг и покупаю себе часы Электроника. У меня их уже целая куча.