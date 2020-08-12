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Onuka о ситуации в Беларуси: Становится очень больно

Onuka о ситуации в Беларуси: Становится очень больно
10:20 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
В Беларуси очередной день проходят протесты на фоне президентских выборов. На эту ситуацию отреагировали множество деятелей культуры, среди них - лидер группы Onuka.

Украинская исполнительница и лидер группы Onuka Наталья Филатова решила поддержать белорусов в их борьбе за демократию и свободу.

В своем Instagram-аккаунте она поделилась новой записью

В посте артистка рассказала, за что любит Беларусь и ее людей.

 
 
 
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Я люблю Білорусь: за мову: для мене вона звучить по-домашньому і надзвичайно затишно. Слухаю та розчулююся. за найкрасивіших людей: скільки б у нас не було концертів, в якому куточку світу ми б їх не проводили, але таких палаючих очей, як у білорусів, я ніде ніколи не зустрічала. за неймовірну природу: яка ж вона красива, ледь не бездоганно чиста — цьому можна лише позаздрити. І знову, все це завдяки людям, які НЕ смітять. за дуже круті концерти: починаючи з давніх мінських виступів у складі Tomato jaws і закінчуючи фестами просто неба вже у якості ONUKA. за власні ритуали: коли я приїжджаю до Мінська, я завжди йду в універмаг і купую собі годинник Електроніка. У мене їх вже ціла купа. за унікальні спогади. Наприклад, тур Vidlik ми почали з Мінська. Й однойменний трек вперше зіграли наживо саме там. І саме там ми побачили, що цей трек робить з людьми. Тому, частково успіх Vidlik, я розділяю з Білоруссю. ⠀ І коли я спостерігаю за тим, що зараз відбувається в цій чудесній країні, мені стає дуже боляче, тому що такі круті люди та така крута, унікальна держава заслуговують на майбутнє. ⠀ Сил вам, ми з вами, #жывебеларусь

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

"Я люблю Беларусь:

  • за язык: для меня он звучит по-домашнему и очень уютно. Слушаю и умиляюсь.

  • за красивых людей: сколько бы у нас не было концертов, в какой точке мира мы бы их не проводили, но таких горящих глаз, как у белорусов, я нигде никогда не встречала.

  • за невероятную природу: какая же она красивая, едва не безупречно чиста - этому можно только позавидовать. И снова, все это благодаря людям, которые НЕ сорят.

  • за очень крутые концерты: начиная с давних минских выступлений в составе Tomato jaws и заканчивая фестами под открытым небом уже в качестве ONUKA. 

  • за собственные ритуалы: когда я приезжаю в Минск, я всегда иду в универмаг и покупаю себе часы Электроника. У меня их уже целая куча.

  • за уникальные воспоминания. Например, тур Vidlik мы начали с Минска. И одноименный трек впервые сыграли вживую именно там. И именно там мы увидели, что этот трек делает с людьми. Поэтому, частично успех Vidlik, я разделяю с Беларусью." 

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"Наблюдая за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно, потому что такие крутые люди и такое крутое, уникальное государство заслуживают будущего", - написала артистка.

Она дополнила пост популярным лозунгом #ЖывеБеларусь.

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Все по теме:

Беларусь, Певица, Украинская певица, ONUKA.

Автор:

Телеграф
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