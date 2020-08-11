"Позасовывали языки в одно место": Андрей Хлывнюк поддержал протестующих в Беларуси (Видео)

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал видеообращение в поддержку митингующих в Беларуси, где не утихают протесты после выборов президента 9 августа.

На официальной странице Facebook Андрей Хлывнюк записал видео, в котором отметил, что многие отечественные артисты хотят переждать эти протесты и воздерживаются от комментариев.

"Сейчас пришло такое "замечательное" время, когда у наших соседей-белорусов беда. Продолжаются протесты, большие массовые протесты. И все артисты, которые хотят сохранить свои гастроли в этой стране, позасовывали себе, простите, языки в одно место и пережидают", - эмоционально отреагировал украинский артист.

Также, Андрей Хлывнюк вспомнил, как белорусы поддерживали украинцев во времена Майдана. Певец просит быть осторожными с высказываниями и не лезть в чужую страну, но не забывать о поддержке людей, которые стремятся к независимости и процветанию.

Также он рассказал, что его знакомые - Светлана Сугако, Надежда Бродская и Даша Андреянова - были задержаны в ходе протестов в Беларуси. Артист выразил им поддержку.

Напомним, что в Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже третий день. Подробнее о том, что происходит в стране читайте в материале Телеграфа.

Как сообщалось ранее, известная украинская телеведущая канала "1+1" прокомментировала отношения с лидером музыкальной группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.