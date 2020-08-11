Скачать
Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса: подробности
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса: подробности
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Динамо может усилиться сыном Ривалдо
Динамо может усилиться сыном Ривалдо
Медовый Спас 2020: что нельзя делать на Маковея, традиции
Медовый Спас 2020: что нельзя делать на Маковея, традиции

"Позасовывали языки в одно место": Андрей Хлывнюк поддержал протестующих в Беларуси (Видео)

"Позасовывали языки в одно место": Андрей Хлывнюк поддержал протестующих в Беларуси (Видео)
Обновлено 14:01 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк записал видеообращение в поддержку митингующих в Беларуси, где не утихают протесты после выборов президента 9 августа.

На официальной странице Facebook Андрей Хлывнюк записал видео, в котором отметил, что многие отечественные артисты хотят переждать эти протесты и воздерживаются от комментариев.

"Сейчас пришло такое "замечательное" время, когда у наших соседей-белорусов беда. Продолжаются протесты, большие массовые протесты. И все артисты, которые хотят сохранить свои гастроли в этой стране, позасовывали себе, простите, языки в одно место и пережидают", - эмоционально отреагировал украинский артист.

Также, Андрей Хлывнюк вспомнил, как белорусы поддерживали украинцев во времена Майдана. Певец просит быть осторожными с высказываниями и не лезть в чужую страну, но не забывать о поддержке людей, которые стремятся к независимости и процветанию.

Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно

Также он рассказал, что его знакомые - Светлана Сугако, Надежда Бродская и Даша Андреянова - были задержаны в ходе протестов в Беларуси. Артист выразил им поддержку.

Напомним, что в Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже третий день. Подробнее о том, что происходит в стране читайте в материале Телеграфа.

Как сообщалось ранее, известная украинская телеведущая канала "1+1" прокомментировала отношения с лидером музыкальной группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Бумбокс, Андрей Хлывнюк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт
03 Секреты сильного пола: о чем могут рассказать руки мужчины
04 Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
05 Протесты в Беларуси: Бессмертный уверен, что к разгонам демонстрантов привлекли войска РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик&quot;: Богдан показал, как жгут его Tesla и обвинил власть
Богдан показал, как жгут его Tesla и обвинил власть
Зеленский все таки подписал скандальный закон об игорном бизнесе
Зеленский все таки подписал закон об игорном бизнесе
Тихановская записала второе видеообращение и призвала не выходить на протесты
Тихановская призвала не выходить на протесты
Российская эстрадная певица Легкоступова впала в кому: подробности
Российская эстрадная певица Легкоступова впала в кому: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь