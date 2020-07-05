Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинцы застряли в аэропорту Афин: реакция МИД
Украинцы застряли в аэропорту Афин: реакция МИД
"Никого не сажаю": Зеленский "убежал" от вопроса о Порошенко (Видео)
"Никого не сажаю": Зеленский "убежал" от вопроса о Порошенко (Видео)
Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)
Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля

Телеведущая Лидия Таран о романе с лидером "Бумбокс": "Мы были молодыми"

Телеведущая Лидия Таран о романе с лидером "Бумбокс": "Мы были молодыми"
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Известная украинская телеведущая канала "1+1" прокомментировала отношения с лидером музыкальной группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. 14 лет назад фанаты говорили, что песня "Happy End" написана о ней.

Лидия Таран относится к тем знаменитостям, которые предпочитают прятать личную жизнь подальше от посторонних глаз. Такого же принципа придерживается Андрей Хлывнюк. В эксклюзивном интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" телеведущая решила рассказать всю правду об их "романе".

Отметим, ранее, когда слухи об особых отношениях Андрея и Лидии ходили по сети, артист не опроверг и не подтвердил эту информацию. Телеведущая уверена, что в песне Happy End речь идет не о ней, а взят только образ. Однако Таран отметила, что раньше они часто встречались на молодежных вечеринках, где Хлывнюк выступал.

"Я думаю, что Андрей художник высокого уровня и это просто образы. Я даже комопзиции этой не слышала. Потом мне кто-то сказал: "О, там есть песня про новости". Это было до Мезозойской эры. Раньше Андрей пел в клубе "Бабуин". Это было время, когда все тусят вечером. Мы были молодыми, постоянные вечеринки концерты, ходили куда-то", – прокомментировала Лидия Таран.

Елена Зеленская смогла победить коронавирус

Добавим, в песне Happy End группы "Бумбокс" (была представлена в 2006 году) есть слова: "Новости ведешь на каком-то канале, я точно тебе не пара". Именно из-за них возникли слухи о романтических отношениях между Андреем и Лидией. Тогда она работала на "Новом канале", где была ведущей программы "Репортер".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Лидия Таран, Happy End.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
02 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
03 Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
04 Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
05 Критиковал Кадырова и помог Мосийчуку: в Австрии убили блогера, обратившегося за политическим убежищем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине планируют ускорить приватизацию
В Украине планируют ускорить приватизацию
Зеленский - морякам: Мы вернем все наши территории
Зеленский - морякам: Мы вернем все наши территории
Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова
Расследование завершилось: что ожидает обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь