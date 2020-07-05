Елена Зеленская смогла победить коронавирус

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно заразилась инфекционным заболеванием, выздоровела от Covid-19.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, 3 июля супругу президента Украины Владимира Зеленского выписали из больницы.

Отмечается, что женщина чувствует себя хорошо, но все же нуждается в продолжении лечения от двусторонней пневмонии, вызванной осложнением коронавирусной инфекции. Терапию Зеленская будет проходить уже в домашней обстановке.

На новость отреагировал и Владимир Зеленский, который отметил, что рад вновь собраться всей семьей за одним столом.

Как сообщалось ранее, 12 июня стало известно, что жена главы украинского государства Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом первая леди Украины написала в своем в Instagrаm: "Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться. Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", - заявила Зеленская.

Напомним, в мире за сутки диагностировали более 200 тыс заражений коронавирусом.