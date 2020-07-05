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Елена Зеленская смогла победить коронавирус

Елена Зеленская смогла победить коронавирус
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно заразилась инфекционным заболеванием, выздоровела от Covid-19.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, 3 июля супругу президента Украины Владимира Зеленского выписали из больницы.

Отмечается, что женщина чувствует себя хорошо, но все же нуждается в продолжении лечения от двусторонней пневмонии, вызванной осложнением коронавирусной инфекции. Терапию Зеленская будет проходить уже в домашней обстановке.

На новость отреагировал и Владимир Зеленский, который отметил, что рад вновь собраться всей семьей за одним столом.

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Как сообщалось ранее, 12 июня стало известно, что жена главы украинского государства Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом первая леди Украины написала в своем в Instagrаm: "Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться. Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", - заявила Зеленская.

Напомним, в мире за сутки диагностировали более 200 тыс заражений коронавирусом.

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Коронавирус, Елена Зеленская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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