В мире за сутки диагностировали более 200 тыс заражений коронавирусом

В мире за сутки 4489 пациентов умерли от коронавируса.

4 июля в мире диагностировали 212 326 заражений коронавируса, 4489 пациентов умерли.

Сообщают данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers.

В США за минувшие сутки диагностировали 45 182 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 35 035, в Индии 24 015, ЮАР 10853, Мексика 6740, России 6632 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 135 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.