Ошибочка вышла: турецкое издание "перепутало" Елену Зеленскую и Веру Брежневу

Популярная турецкая газета "перепутала" первую леди Украины с известной певицей.

Турецкое издание Hürriyet в печатной версии своей газеты допустило ошибку.

Редакторы в новости о госпитализации первой леди - Елены Зеленской, использовали не ту "девушку". Журналисты перепутали Елену с Верой Брежневой, и в новость вставили кадр из фильма "Восемь лучших свиданий", где сыграли Владимир Зеленский с певицей семейную пару.

Снимок появился на странице харьковчанки Марины Воронцовой в Фейсбуке.

Новость была опубликована 17 июня и на сайте Hürriyet, однако там в новости изображен один президент. Возможно, что на сайте успели заменить снимок.

Стоит отметить, что в новости о том, что Елена Зеленская заболела - снимок верный.