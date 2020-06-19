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Ошибочка вышла: турецкое издание "перепутало" Елену Зеленскую и Веру Брежневу

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Ошибочка вышла: турецкое издание "перепутало" Елену Зеленскую и Веру Брежневу
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Популярная турецкая газета "перепутала" первую леди Украины с известной певицей.

Турецкое издание Hürriyet в печатной версии своей газеты допустило ошибку.

Редакторы в новости о госпитализации первой леди - Елены Зеленской, использовали не ту "девушку". Журналисты перепутали Елену с Верой Брежневой, и в новость вставили кадр из фильма "Восемь лучших свиданий", где сыграли Владимир Зеленский с певицей семейную пару.

Снимок появился на странице харьковчанки Марины Воронцовой в Фейсбуке.

Новость была опубликована 17 июня и на сайте Hürriyet, однако там в новости изображен один президент. Возможно, что на сайте успели заменить снимок.

Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией

Стоит отметить, что в новости о том, что Елена Зеленская заболела - снимок верный.

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Все по теме:

Вера Брежнева, Коронавирус, Елена Зеленская.

Автор:

Телеграф
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