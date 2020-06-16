Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией

Супругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой диагностировали коронавирус, госпитализировали в больницу в Киеве с пневмонией.

Жену президента Украины Владимира Зеленского Елену госпитализировали в одну из больниц Киева, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На данный момент Елена Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

"Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат", - отметили в ОП.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что жена президента Владимира Зеленского заразилась коронавирусом, на первых этапах болезнь проходила бессимптомно. Зеленский и дети показали негативный результат на COVID-19.